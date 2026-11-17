D ie Demos der Gen Z haben es wieder gezeigt: Schadenfreie Konfrontation mit der Polizei ist eine Kunst. Da heißt es: Lernen von den Profis!

Auf der Anklagebank unseres Amtsgerichts saß ein Autofahrer, dem die Staatsanwaltschaft vorwarf, Beamte beleidigt zu haben. Im Vorbeifahren habe er ihnen den Mittelfinger gezeigt. Seine Erklärung vor Gericht: ein Nervenleiden. Sein Arzt habe ihm aufgetragen, zur Therapie regelmäßig und in jeder Lebenslage Fingerübungen zu absolvieren.

Gegen diese Argumentation vermochte die beleidigte Polizei nichts auszurichten. Das Verfahren wurde eingestellt zulasten der Landeskasse. Die ist nun doppelt gebeutelt – schließlich zahlt sie ja auch schon für die sensiblen Uniformträger.

Einen eher legeren Umgang mit staatlicher Gewalt pflegte auch ein Autofahrer, der an einem milden Sommerabend 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Polizisten, die ihn anhielten, nannte er „behindert“ – einerseits. Andererseits siezte er die Bullen höflich. Seine Personalien verweigerte er, und er wollte auch seine Fingerabdrücke lieber für sich behalten. Ein schwieriger Kunde also.

Anders als sein Kollege mit dem nervösen Mittelfinger hatte er im Gerichtssaal kein spannendes medizinisches Phänomen zur Verteidigung, sondern bloß eine banale Privatangelegenheit: Seine Freundin habe ihn betrogen. Er sei halt übel drauf gewesen. Die Juristen hatten Verständnis: Haft auf Bewährung.

Heimtückisches Zivil

Ebenfalls vergeigt hat den Umgang mit der Exekutive ein Mann aus Dortmund – einfach, indem er sie gar nicht als Exekutive gelten ließ. Er hielt sie vielmehr für Kriminelle. Die Polizei war heimtückisch in Zivil unterwegs gewesen. Sie erwischte den Dortmunder beim verbotenen Handy-Telefonat am Steuer, schloss zu ihm auf und signalisierte, er solle das Telefon weglegen. Schließlich zückten die Polizisten noch die Stoppkelle. In Panik gab der Mann Gas: Er glaubte, er solle zum Halten genötigt werden, um ihn abzuzocken.

Wiederum per Handy holte er sich Rat von einem Freund. Der überzeugte ihn, einen belebten Rastplatz aufzusuchen, an dem er nicht so ohne Weiteres ausgeplündert werden könne, und dort zu halten. Der Dortmunder zitterte, als seine Verfolger ihn schließlich aus dem Wagen holten. Das Gericht sprach milde eine Verwarnung aus.

Fazit: Es gibt Wege, sich halbwegs gegen die Staatsmacht zu behaupten. Noch besser: selbst vorgeben, Teil der Staatsmacht zu sein. Amtsanmaßung wurde einem Mann angelastet, der in Zoll-Uniform bei einem Massagestudio aufgekreuzt sein soll und Geld für Verstöße gegen das Arbeitsrecht verlangt habe.

Seinen Freispruch verdankt er unter anderem einer Behauptung, die nicht zu widerlegen war: Auf der angeblichen Dienstjacke habe nicht Zoll gestanden, sondern Adidas. Bisschen prollig, aber nicht strafbar.