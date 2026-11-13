„Willkommen bei den Größten in der Außerparlamentarischen Opposition von Mecklenburg-Vorpommern.“ Das Banner über dem Eingangstor der Mehrzweckhalle Bad Sülze lässt keinen Zweifel zu. Die Stimmung ist ausgelassen. Die rund 150 anwesenden Christdemokraten wirken geradezu befreit – und sind es auch, wie einer von ihnen bestätigt. Hubert Martens, Mitglied der lokalen Freiwilligen Feuerwehr, erklärt: „Das ist wie bei einer Übung. Löschübungen sind ja auch deutlich lustiger als echte Brände.“

Heute wird in Bad Sülze Wählen geübt. Gleichzeitig zur tatsächlichen Wahl der Regierungschefin im Landtag von Schwerin, die auf eine Großleinwand in die Mehrzweckzweckhalle übertragen wird, wählt auch die CDU in Bad Sülze. Einfach nur für sich.

Die Idee dafür hatte der kommissarische CDU-Landesvorsitzende Philipp Amthor. Er wirkt heute besonders außer Rand und Band, als er uns breit grinsend begrüßt. Auffällig ist der riesengroße APO-Sticker an seinem Revers, der beim näheren Hinsehen für „Aufbruch, Politik, Offenheit“ steht.

 Anarchy in MV heißt der Wahlkampf-Song, Angela Merkel leitet die Wahl

„Das Wichtigste für die CDU ist, dass sie auch außerhalb des Parlaments nicht verlernt, wie man parlamentarisch arbeitet. Deshalb wählen wir heute auch mit!“, führt Amthor beflissen aus. Feuerwehrmann Martens hebt im Hintergrund den Daumen. Mit der anderen Hand gießt er sich Pils in den Schlund.

Als Wahlkabinen fungieren drei Beichtstühle. Der örtliche Pfarrer hat noch ausgediente Exemplare in seinem Kirchenkeller gefunden. Stilecht dienen echte Urnen als Stimmzettelbehälter. „Wir konnten die Kontakte des Pfarrers zu einem lokalen Bestatter gut nutzen“, erzählt der stets alerte Amthor und murmelt noch etwas von „echter Verwurzelung vor Ort“, als das musikalische Rahmenprogramm startet. Aus den Reihen der Bad Sülzener Jungen Union hat sich eine Blechbläser-Combo namens Sax Pistols gegründet.

Nach dem eigens für die Veranstaltung einstudierten Lied „Anarchy in MV“ kommt er, der Moment: Analog zum Start des Wahlvorgangs in Schwerin wird auch in Bad Sülze auf die Minute genau der Wahlvorgang eröffnet. Keine Geringere als Angela Merkel übernimmt die Wahlleitung. In alphabetischer Reihenfolge ruft sie die Delegierten zu den Urnen. Dass einige aus der vorpommerischen Senioren-Union rekrutieren Wahlhelfer mit FFP-2-Masken bereitsitzen, habe mit der zeitlich äußerst knappen Urnenanlieferung zu tun.

„Da ist noch Bad Sülzener Ahnenstaub enthalten“, raunt uns Feuerwehrler Martens zu, bevor uns Philipp Amthor auf einen ungewöhnlichen Punkt des Rahmenprogramms aufmerksam macht, der die Zeit bis zur Ergebnisverkündung überbrücken soll.

Die Bühne sei nun freigegeben für ein politisches Open Mic. Jedes Mitglied könne dort frei seine Visionen zur Erneuerung der CDU mitteilen. „Wir wollen hier von der wunderbaren Schwarmintelligenz unserer Mitglieder profitieren. Auf dass die CDU wieder tüchtig in Fahrt kommt“, ruft Amthor in den Saal. Eine Wahlhelferin hustet. „Wir schaffen das!“, ruft Hubert Martens.

Auf die Wurzeln besinnen

Ein gestandener Christdemokrat parkt seinen Rollator vor der Bühne und ergreift das Wort. „Wir müssen uns wieder viel mehr auf unsere Wurzeln besinnen“, schlägt der Weißhaarige vor und hält ein Exemplar des Ahlener Programms der CDU von 1947 in die Höhe. „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden“, zitiert er mit zitternder Stimme. Es benötige eine Neuordnung von Grund auf. Deshalb „ist eine Überwindung des Kapitalismus, eine Vergesellschaftlichung der Schlüsselindustrien sowie eine Entflechtung der Großkonzerne absolut notwendig“, referiert der Senior weiter aus dem CDU-Frühwerk und löst damit einen spontanen Tusch der Sax Pistols aus.

Angela Merkel lächelt; sie gesellt sich jetzt zu den anderen auf die Bühne, denn nun liegt es vor – das Wahlergebnis aus: Bad Sülze. 98 Prozent für Manuela Schwesig! Merkel lächelt weiter versonnen. „Das ist ja wie früher!“, freut sich sichtlich ergriffen der Rollator-Mann mit dem Ahlener Programm. Und Hubert Martens skandiert: „Das war nur eine Übung – Freibier stets für alle!“