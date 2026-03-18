W enn man in einem Kaufhaus mit der Rolltreppe in den sechsten Stock fährt, um aufs Klo zu gehen, hat man reichlich Zeit, sich Fragen zu stellen. Zum Beispiel: Ist das ein Verkaufstrick, dass die Toiletten ganz oben sind? Damit man in jedem Stockwerk die Warenvielfalt begutachten muss? Oder befindet sich das Kaufhaus nur in einem Gebäude, das auf der örtlichen Bausündentour auf keinen Fall fehlen darf?

Gibt es auf den anderen Stockwerken überhaupt Toiletten? Versteckte, für die Angestellten? Irgendwo bei den Bilderrahmen? Oder fahren die Angestellten auch immer in den sechsten Stock? Ist das unter ihnen vielleicht ein Running Gag? Dass auf die Aussage „Ich geh mal kurz aufs Klo“ erwidert werden muss: „Bis in einer Stunde dann“? Und dann müdes Lachen? Haben Kaufhaus-Angestellte überhaupt noch was zu lachen? Und falls ja, was finden Kaufhausangestellte wohl lustig? Witze mit langem Aufbau?

Was, ich bin erst im zweiten Stock? Soll ich noch ein T-Shirt mitnehmen? So eins mit einem Aufdruck, der irgendwie immer wie für Kinder gemacht aussieht, aber dann doch nicht so ganz? Will ich bei Karstadt, Galeria oder wie auch immer das Kaufhaus heißt überhaupt noch was kaufen? Geht das Geld an René Benko? Oder ausschließlich an seine Gläubiger? Wäre das nicht sogar schlimmer, weil die ebenso schlimme Kapitalisten sind, dazu dann aber noch leichtgläubige?

Wie viele Stockwerke jetzt noch? Zwei? Wie viele Menschen fahren außer mir wohl pro Tag nur fürs Kaufhausklo in den sechsten Stock? Wie viele Stunden Lebenszeit sind das? Und wie viele erst, rechnet man das kurze Durchatmen vom Shoppingwahn auf dem Klo selbst dazu? Wieso steigt eigentlich niemand zu? Oder heißt es einsteigen? Aufsteigen? Draufsteigen? Einfach mitfahren?

Fragen über Fragen

Ach, musste der Herr sich jetzt unbedingt vorbeidrängeln? Wo schaut man jetzt hin? Geradeaus auf den Hintern? Ist ein kurzer Blick erlaubt? So ein pralles Portemonnaie und kauft hier ein? Oder doch lieber stur zur Seite? Was würde Freiherr Knigge dazu sagen? Wäre die Besteckabteilung seine liebste? Oder würde er sie hassen, weil alles kreuz und quer liegt?

Wie langsam sind diese Rolltreppen bitte? Und wie schnell dürfen Rolltreppen maximal sein? Misst man die Geschwindigkeit von Rolltreppen in Kilometer pro Stunde oder in Umdrehungen pro Minute? Wirken da schon G-Kräfte? Wirken G-Kräfte nicht immer?

Würde eine Rolltreppe mit irdischer Maximalschnelligkeit mich auf dem Mond ins All schleudern? Ist auf dem Mond jetzt eigentlich auch das Jahr des Feuerpferdes? Oder gilt auf dem Mond eine andere Zeitrechnung? So wie im Islam? Wäre das dann schon eine islamfeindliche Aussage, zu behaupten, Moslems lebten zeitlich hinterm Mond? Oder nur eine misslungene Analogie? Oder einfach Quatsch, weil sie mit dem Mond leben wie wir alle?

Apropos Mond: Sind wir endlich oben? Und wo ist jetzt das Klo? Ah, ja, da hinten.