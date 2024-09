Die Wahrheit : Fragestunde Hunde

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit. Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über tierische Antworten erfreuen.

Hündisch dient der Hund dem Herrn,als Lohn hat der ihn dann meist gern.Und doch wird manchmal zugebissen?Bei Hunden kann man nie recht wissen.

Wie steht es um den Beagle?Gleicht er nicht voll dem Igel,ist ähnlich süß und stachelhaft?Gleicht nicht! Sagt streng die Wissenschaft.

Was ist der Berner Sennenhund?Er ist doch oft von Sennen undlebt in Basel? Nein, in Bern.In Bern? Na klar! Merci! Sehr gern.

Krass, wie er läuft, der Dackel,befremdlich, dies Gewackel.Und seine Beine! Krumm wie O …Die sind der Grund, drum läuft er so.

Kaum rufe ich mit Strenge: „Sitz!“,schon setzt er sich, mein kleiner Spitz,und ich geh ganz entspannt ins Kino …Denn er bleibt sitzen, dein Volpino.

Hunde, die beißen, bellen nicht. Heißt?Mit vollem Maule schweigt man meist.Schlafende Hunde kann man schlecht hören.Beißende Hunde soll man nicht stören.

