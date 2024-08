Die Wahrheit : Hitler und Hitze

Im deutschen Fernsehsommer ist der Führer nie weit. Man könnte vermuten, dass er in Deutschland irgendwann mal tatsächlich an der Macht war.

Jüngst hat das teutsche Fachmagazin für Wehrertüchtigung und Erhitlerung der Welt, der Spiegel, eine sensationelle Titelstory über „die heimlichen Hitler“ veröffentlicht – und dabei vergessen, dass es neben dem Singular einen weiteren Numerus gibt. Man nennt ihn Plural. Richtig hätte es „die heimlichen Hitlers“ heißen müssen.

Das hiesige Fernsehen ist diesbezüglich grammatikalisch sattelfest (vergleiche „Diese Drombuschs“, „Die Wicherts von nebenan“, „Die Waltons“, „Die Fallers“ und so weiter) und bleibt beim Führer ohnehin standhaft: Es gab nur den einen, the one and only Hitler.

Weilt die schöne Frau bei mir, biete ich ihr spätabends immer eine Wette an: nämlich dass im TV mindestens ein Hitler läuft. Bislang habe ich nie verloren, und manchmal müssen wir uns dann sogar zwischen drei Hitlern entscheiden, da wird man richtig brutal „gechallenget“ (Fußballvollpfosten Klaus Veltman, Sky).

„Hitlers Reich privat“ auf Phoenix ist schon ziemlich stark, aber auf der Website von ZDFinfo findet man 868 Ergebnisse zu „Hitler“, von „Countdown zum Zweiten Weltkrieg“ über „Das ‚Dritte Reich‘ vor Gericht“ bis zu „Hitlers Sklaven“, „Hitler privat“, „Hitlers Hofstaat“, „Hitlers Familie“ (yeah!), „Hitlers München“, „Hitlers Berlin“, „Hitlers Herrschaft“, „Hitlers langer Schatten“, „Hitlers Zorn“ (der Mann war ab und an zornig? Wirklich?) bis zu – ohne Scheiß – „Neues vom ‚Führer‘ “.

Letzteres ist fürwahr ein Mega­knaller, weshalb die private Konkurrenz von n-tv u. a. mit „Inside Hitler“, „Hitlers Leibarzt“, „Hitlers Aufstieg und Untergang“ (na endlich), „Hitlers Festung“, „Hitler – ‚Mein Kampf‘ “ und – Obacht! Trommelwirbel! – „Apokalypse Hitler“ sowie – das schießt die Taube definitiv vom Dach – einer „Adolf-Hitler-Themenseite“ ins Rennen marschiert, auf der ich allerdings eine Meldung vermisst habe: „Hitler zeigt Hitler-Gruß!“

Die hiesigen Medien sind, „man muss das klar konstituieren“ (ARD-Kommentator Florian Naß während der Tour de France Femmes), bis ins Mark verhitlert, und haben sie mal keinen Hitler in petto, rauscht, vermutlich weil das Deutsche arg zur Alliteration neigt, die Hitze daher, inklusive anverwandter Titel. Phoenix: „Hitzefrei? – Klima wandelt Arbeit“, „Spanien – Wassermangel im Urlaubsparadies“, „Hopfen und Malz verloren? – Europas Biere in Gefahr“ und „Frankreich – Wein in Gefahr?“

n-tv? Logisch: „Erst Hitze, dann Blitze“, „Klima-Labor“ und – sehr geil – „Extreme Hitze bläht Autos in China auf“ (geschieht denen recht). Und ZDFinfo fährt 1894 Treffer zu „Hitze“ auf. Die vorerst schönsten: „Warnung vor extremer Hitze“, „Krasse Gewitter!“, „Wo die Hitze bleibt“ und: „Hitze“.

Ach je, „Geist und Seele wird verwirret“ (BWV 35). Der Johann Sebastian war auch nicht recht numerusfest. Oder schrieb’s eben der i-Assonanz wegen hin. Kann ja noch werden.

