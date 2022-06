Deutschland und der Krieg in der Ukraine : Ziemlich viel Irritation

Drei Exil-Chinesen tauschen sich aus über die Politik Berlins und den Krieg. Aus New York, aus Stockholm und vom Weg nach Berlin aus.

Drei Chinesen mit dem Kontrabass, standen auf der Straße und erzählten sich was …“ Seit ich in Deutschland lebe, höre ich immer wieder die Kinderreime, die fünf Vokale spielerisch variieren, damit die Jüngsten irgendwann Deutsch, das wichtigste Kommunikationsmittel hierzulande, richtig beherrschen. Die gesungene Geschichte ist freilich fiktiv, beliebig. Die folgende ist es nicht.

Der eine Chinese in dieser Geschichte lebt in New York, die zweite in Stockholm, der dritte bin ich. Irgendwann im Juni kommen wir drei, nicht auf der Straße stehend, sondern im Internet ins Gespräch.

„Also ich verstehe nicht, was ihr Deutschen so treibt“, sagt der New Yorker. „Erst 5.000 Stahlhelme an die Ukraine schicken, mit Verspätung, wohl um nicht in Kampfhandlungen involviert zu werden? Dann sechs Haubitzen schenken, damit die Ukrainer sich mal richtig gegen die Russen verteidigen können. Erst in aller Entschlossenheit ankündigen, die deutsche Gas-Abhängigkeit von Moskau radikal zu reduzieren. Es sei technisch gut machbar, habe ich gelesen. Dann erhalten die Russen aus deutscher Kasse doch so viele Devisen. Der Rubel steigt, anstatt in den Keller zu rauschen. Was führt ihr Deutschen im Schilde?“

Daraufhin die „Stockholmerin“: „Pazifistisch sind auch wir Schweden, nicht nur ihr Deutschen. Aber wenn es um unsere nationale Verteidigung geht, dann haben wir auch als Sozialdemokraten kein Problem, Zähne zu zeigen. Wenn unsere eigenen Zähne nicht reichen, dann eben auch die der Nato, der wir beitreten – Neutralität hin oder her, und ob unser Beitritt schon einen Weltkrieg auslösen könnte oder nicht. Wer nicht zimperlich mit der Drohung uns gegenüber ist, dem geben wir zurück, genauso wenig zimperlich. Vielleicht ist es bei euch in Deutschland deshalb anders, weil ihr einen Gerhard Schröder habt. Vergiss nicht, wir hier hatten einen Olof Palme. Friedensliebender ging es da kaum noch.“

Zum Schluss kam ich, der ich gerade mit dem Zug von Trier nach Berlin unterwegs war, an die Reihe: „Tu doch nicht so, als wärt Ihr Amis so konsequent. Hat nicht Joe Biden von Anfang an gesagt, die Nato greift nicht in den Krieg ein? Genau das passiert aber mit amerikanischen Waffen. Jeden Tag mehr. Wirtschaftssanktionen brauchen Zeit, um zu wirken, das wisst ihr so gut wie ich. Die Abhängigkeit nicht nur Deutschlands, sondern auch Europas ging und geht zurück. Nicht schnell, aber deutlich genug.

Und was den Pazifismus in deinem Schweden angeht: Im Zweiten Weltkrieg ist Schweden niemals Aggressor gewesen, Deutschland schon. Schweden hat die früheren Sowjetstaaten im Krieg nie angegriffen und schwer zerstört. Deutschland schon. Auch und gerade in der sowjetischen Ukraine wütete die Wehrmacht und später die SS. Schweden war nie zweigeteilt, um – mit Zustimmung aus Moskau – wieder vereinigt zu werden. Deutschland schon. Im Kalten Krieg war Schweden nie Frontstaat, Deutschland schon, Ost wie West, wo Pershing 2 versus SS 20 niedergehen könnten. Jederzeit.

Ihr beide habt lauter Fragen an mich über Deutschland. Die kann ich nicht beantworten. Und ich habe noch viele mehr von der Sorte. Möchte einer von euch es mal versuchen?“ Wir drei Chinesen erzählen uns noch eine ganze Weile was. Es kommt keine Polizei, auch keine Internetpolizei, niemand fragt: Ach, was ist denn das? Und was mich am meisten berührt: der Kontrabass, Akademiker würden ihn als „Bezugsrahmen“ für uns drei postulieren. Der ist, was äußerst selten vorkommt, ein zwiespältiges Deutschland, das nichts in seiner Politik leicht variieren kann. Irgendwie so frustrierend wie tröstlich.