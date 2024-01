Demos gegen Rechtsextremismus : Eine halbe Million auf der Straße

Am Samstag haben etwa 500.000 Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus demonstriert. Das zeigt eine taz-Auswertung der mehr als 100 Demos.

BERLIN taz | Rund eine halbe Million Menschen haben am Samstag in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und für ein vielfältiges Zusammenleben demonstriert. Das schätzt die taz auf Basis von Dutzenden Lokalberichten, Polizeimeldungen sowie Nachfragen bei Polizeistellen. Bei mehr als 130 Demonstrationen bundesweit waren so mindestens 490.000 Menschen auf der Straße.

Diese Zahl ist eine Untergrenze, für die wir in der Regel die niedrigeren Angaben der Polizei nutzen. Mit den höheren Schätzungen der Ver­an­stal­te­r*in­nen sind es mehr als 500.000 Menschen, die am Samstag demonstriert haben. Zudem konnten wir für mehr als 50 Demos noch keine Teilnehmendenzahl ermitteln.

Die größten Demos gab es demnach in Düsseldorf, mit 100.000 Teilnehmer*innen, Osnabrück mit 25.000, Mannheim und Aachen brachten jeweils 20.000 Menschen auf die Straße, in Marburg waren es 16.000 und in Kiel etwa 12.000. In 99 weiteren Städten ging eine vierstellige Zahl Menschen auf die Straße, in 28 war die Teilnehmendenzahl dreistellig.

Bereits am Freitag waren in mehr als 40 Orten etwa 80.000 Menschen auf die Straße gegangen. Für Sonntag sind laut unserer Liste weitere 60 Demos geplant.

Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Neonazis Ende November, an dem einige Politiker der in Teilen rechtsextremen AfD sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilgenommen hatten. Dabei ging es auch um Pläne, nicht-weiße Menschen und Menschen mit ausländischen Wurzeln auszubürgern und zu vertreiben. Am vergangenen Wochenende hatten bereits als 900.000 Menschen demonstriert.

Seit mehreren Tagen sammeln wir die Termine für die aktuellen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus – unter anderem über die Mail-Adresse demohinweise@taz.de. So haben uns bisher mehr als 160 Hinweise erreicht. Vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben! Seit dem 19.01. hat es etwa 400 Demonstrationen mit mehr als 1,6 Millionen Teilnehmenden gegeben. Für die Zeit davor sind unsere Daten noch sehr unvollständig.