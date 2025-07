Als ich durch den ersten großen Gang im Bode-Museum streife, fühle ich mich verloren. Links und rechts türmen sich riesige Skulpturen auf – Teil der Dauerausstellung hier im Haus. Ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Raum: einem Ort, an dem Be­su­che­r*in­nen mithilfe von Kunst meditieren können. Es vergehen weitere zehn Minuten beim Irren durch die Museumsräume, bevor endlich das Schild „Herzlich willkommen beim Projekt: Das heilende Museum“ sichtbar wird.

Es öffnet sich ein schmaler Gang, der sich zunächst kaum von den anliegenden Museumsräumen unterscheidet. Das ist überraschend – vielleicht weil Sitzkissen und Klangschale vermutet wurden. Stattdessen stehen schmale Sockel mit kleinen Statuen in der Mitte des Raums, an den Wänden hängen großformatige Selbstporträts. Sie kommen entweder aus dem eigenen Bestand oder sind Leihgaben von Schwesterinstitutionen wie dem Museum für Islamische Kunst.

Fast reflexartig beginne ich, die Beschreibungstexte zu lesen, um besser zu verstehen: Was verbindet diese Kunstwerke? Und was haben sie mit Meditation und Achtsamkeit zu tun? Die erste Figur, die mir auffällt, ist aus Bronze: Buddha. Direkt daneben eine Jesus-Büste. Dann Hieronymus, Maria Magdalena und Herkules mit Keule. Ob Buddhismus, Islam, Christentum oder Stoizismus, die Kunstwerke teilen eine Eigenschaft: Sie alle haben meditiert.

Sich auf die Audiospur machen

Später entdecke ich eine Kiste mit runden Sitzpolstern und dem Hinweis auf digitale Meditationsanleitungen. Ich fühle mich ertappt: Die Werke sind nicht nur Ausstellungsobjekte, sondern gleichzeitig Meditationsstationen. „Ankommen“ – so heißt die erste Audiospur, die mit Smartphone per QR-Code abrufbar ist.

Achtsamkeit im Berliner Bode-Museum „Das heilende Museum. Achtsamkeit und Meditation im Kunstraum“ im Bode-Museum; Daueraustellung

Ich schnappe mir ein Kissen, setze mich in ein ruhiges Eckchen und drücke auf Play. „Wir neigen dazu, uns sehr auf die Objekte zu fokussieren“, säuselt eine sanfte Stimme und lädt dazu ein, durch den Raum zu streifen: Wie sieht es hier aus? Welche Linien und Kurven gibt es? Ist es warm oder kalt, was ist zu hören?

Die Idee dahinter: Den Alltag vor der Tür lassen und durch Kunstbetrachtung die Achtsamkeit schulen. Dass Achtsamkeit die psychische Gesundheit fördert, ist wissenschaftlich belegt. In Kanada, Schweden, Belgien, Großbritannien und in der Schweiz übernehmen Krankenkassen bereits sogar Museumsbesuche.

Einzigartiges Projekt

Kuratorin María López-Fanjul hat dieses Potenzial früh erkannt und ein für Deutschland einzigartiges Projekt ins Leben gerufen, das Meditation, Kunstgeschichte und medizinische Forschung verbindet – in Kooperation mit der Charité und dem Max-Delbrück-Center. In einer begleitenden Studie sollen die Effekte des Museumsbesuchs an Pa­ti­en­t*in­nen mit chronischen Krankheiten getestet werden.

Nachdem ich die Kunstwerke also erneut – diesmal mit Meditationsanleitung vom Kopfhörer – betrachtet habe, merke ich, dass sich andere im Raum angeschlossen haben. López-Fanjul berichtet, viele Rückmeldungen in der Feedback-Box seien Gebete: „Für die Gäste scheint es heilsam zu sein, hier zu verweilen.“

Das Projekt zeigt: Meditation ist keine Modeerscheinung, sondern jahrhundertealte Praxis, die sich durch verschiedene Traditionen zieht. Das Projekt hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern stellt einen wissenschaftlich fundiert aufbereiteten Raum zur Verfügung, in dem Be­su­che­r*in­nen Selbstfürsorge üben können.

Oder einfach nur Kunst betrachten. Vielleicht kommt das ja aufs Gleiche raus? Beim Verlassen des Raums bin ich unsicher, wie viel Ruhe ich daraus mitnehme. Aber vielleicht gehe ich in Zukunft öfter ins Museum, wenn mal wieder alles über den Kopf wächst.