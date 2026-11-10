Wer steckt hinter den kürzlichen Cyberattacken auf die Kühl- und Gefrieranlagen von Supermärkten in Europa? Große Mengen von Tiefkühlprodukten wurden wegen Sabotage der Softwaresteuerung ungenießbar und landeten im Müll. Für die französischen Behörden bestehen keine Zweifel daran, dass die Spur nach Iran führt.

Nun, rund einen Monat später, hat die Pariser Staatsanwaltschaft laut Medienberichten ein Ermittlungsverfahren gegen den Chef der iranischen Hackergruppe Shahid Kaveh eingeleitet. Diese Einheit laut soll den französischen Behörden mit den Pasdaran (Islamische Revolutionsgarde) liiert sein.

Das französische Cyberkrisenkoordinationszentrum (C4) war bei den Nachforschungen auf die iranische Cybereinheit der Revolutionsgarde gestoßen, die bei den Angriffen angeblich Spuren auf Farsi hinterlassen habe. Zudem seien die IP-Adressen in Iran identifiziert worden.

Außenminister bestellt Botschafter ein

Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte dazu am Montag: „Wir sind in der Lage zu sagen, dass die Revolutionswächter der Islamischen Republik Iran die Verantwortung für die Attacken tragen. Es handelt sich um einen Angriff von unerhörter Tragweite und Aggressivität.“

Er kündigte entsprechende „Sanktionen auf EU-Ebene“ gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen in Iran an. Er habe bereits den iranischen Botschafter in Frankreich einbestellt, um ganz entschieden gegen den extrem gravierenden Vorfall zu protestieren.

Die Attacken sollen laut der französischen Regierung Teil gezielter „Destabilisierungsaktionen“ der Pasdaran gegen französische und europäischen Sicherheitsinteressen sein. Vor dem Angriff auf die Temperaturkontrolle der Kühlsysteme Mitte Oktober habe es bereits andere Angriffe im Sektor der Lebensmittelversorgung gegeben, namentlich auf landwirtschaftliche Genossenschaften, kleine Geschäfte von Fleischern sowie einen Schlachthof.

Zuvor war im Juli 2024 eine französische Videoproduktionsgesellschaft nach Informationen der französischen Behörden in ähnlicher Weise von einer anderen iranischen Cybereinheit namens Shahid Shoostari angegriffen worden. Das Ziel sei gewesen, manipulierte Bilder und Videos zu verbreiten, um die Teilnahme der israelischen Delegation an den Olympischen Spielen in Paris kurz vor deren Beginn zu diskreditieren. Die Attacke sei damals aber rechtzeitig entdeckt und letztendlich vereitelt worden.