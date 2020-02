Corona-Virus in Hamburg

Bislang nur ein Einzelfall

Ein Arzt der Kinder-Uniklinik ist Hamburgs erster Corona-Fall. Während er isoliert ist, reisen Fluggäste aus dem Risikogebiet Iran ungehindert ein.

HAMBURG taz | Seit Donnerstag hat Hamburg einen ersten Corona-Fall. Ausgerechnet ein Arzt der Kinderklinik am Uniklinikum Eppendorf (UKE) hat das Virus. Der Mediziner kam am Sonntag aus dem italienischen Trentino zurück, das noch nicht als Risikogebiet gilt, und ging am Montag normal zur Arbeit auf eine Kinderstation. Erst am Dienstag, als er erste Krankheitssymptome bemerkte, brach er seinen Dienst ab. Am Donnerstag ließ er sich im UKE testen. Am Abend wurde der Verdacht bestätigt.

Wohl auch um Ängste zu nehmen, lud Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storks (SPD) am Freitagmittag ins alte Haupthaus der Uniklinik zur Pressekonferenz. Der Corona-Patient sei zu Hause in Henstedt-Ulzburg, in „häuslicher Isolierung“, hieß es dort.

„Es geht ihm gut“, sagt UKE-Vorstand Joachim Prößl. Der Arzt sei symptomfrei und habe die Sache sehr schnell überstanden. Doch etwa 50 Personen, mit denen der Mann am UKE Kontakt hatte, und zwar länger als 15 Minuten und näher als eineinhalb Meter, müssen nun für 14 Tage ebenfalls isoliert werden, bis feststeht, ob sie den Virus in sich tragen und andere anstecken könnten. Darunter sind 16 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren und ihre Mütter oder Väter.

Außerdem trifft es 20 UKE-Mitarbeiter, davon zwölf Ärzte. Sie müssen 14 Tage zu Hause bleiben, werden vom Gesundheitsamt Nord betreut. Noch in der Nacht hätten die Kollegen die Personen aufgesucht, berichtet Martin Dirksen-Fischer vom Hafenärztlichen Dienst, der in Hamburg den Fachstab Seuchenschutz leitet. Für Personen, die allein sind, werde sogar eingekauft.

Milde Verläufe bei Kindern

„Es tut mir für die Kinder und Eltern sehr leid“, sagte Prüfer-Storks. Doch ein erster Test auf das Virus war bei allen negativ. Und gerade Kinder hätten bei dem Virus „sehr milde Verläufe“, berichtet die UKE-Ärztin Marylyn Addo. In München seien zwei Kinder in einer Klinik gewesen. „Denen geht es ausgezeichnet.“ Und sollten Kinder mit geschwächtem Immunsystem noch mit dem Virus infiziert werden, habe man Medikamente für eine „individuelle Heiltherapie“.

Das Virus ähnelt von seinen Symptomen der Grippe, deshalb sei es wichtig, oft die Hände zu waschen, stets nur in die Armbeuge zu niesen und immer frische Papiertücher zu nutzen, erläuterte Prüfer-Storks. „Mundschutz ist eher keine Maßnahme.“

Menschen, die denken, sie seien infiziert, sollten keine Arztpraxis oder Notaufnahme aufsuchen, um andere nicht anzustecken

Das Wichtigste sei, dass Menschen, die denken, sie seien infiziert, keine Arztpraxis oder Notaufnahme aufsuchen, dadurch könnten andere angesteckt werden. Sie sollen sich telefonisch bei ihrer Arztpraxis oder beim Kassenärztlichen Dienst (☎ 11 61 17) melden, damit sie zu Hause getestet werden können. Noch gibt es keinen Impfstoff, Addo sagte, sie schätze, dass man in ein oder zwei Jahren soweit sei.

Ins Krankenhaus müssen Corona-Patienten nur bei schweren Verläufen. Einen Bettenmangel befürchtet Prüfer-Storks nicht. Die Großstadt Hamburg sei gut gerüstet: „Wir haben einen Corona-Fall und 12.000 Krankenhausbetten. Da mache ich mir keine Sorgen.“ Es gebe auch keinen Grund, nicht mit Bus und Bahn zu fahren. Zur Frage, ob jetzt eigentlich Veranstaltungen abgesagt werden müssten, warte man auf Hinweise der Bundesregierung.

Auch in Schleswig-Holstein gab es eine Pressekonferenz. Der infizierte Arzt hatte auch in seinem privaten Umfeld Kontakt mit etwa 50 Personen. Auch die müssen jetzt kontaktiert werden. Landrat Jan Peter Schröder hält weitere Fälle für möglich. „Wir reden über einen Einzelfall“, sagt der Bürgermeister von Henstedt-Ulzburg, Stefan Bauer. Die Stadt sei nicht im Katastrophenschutzmodus. Es gebe keinen Grund, nicht einkaufen zu gehen, sagte auch Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP).

Risiko Iran-Flüge

Ein Problem bildet indes der Flugverkehr. Das Virus war in China zuerst ausgebrochen. Der Spiegel schreibt nun, dass auch Iran ein Hotspot der Infektionen sei, weshalb die Nachbarländer Türkei, Pakistan, Afghanistan und Armenien alle Verbindungen per Zug, Auto oder Flugzeug gekappt hätten. Nur zum Hamburger Flughafen gibt es einen Direktflug, über den die Passagiere ohne Sicherheitsvorkehrungen einreisen könnten.

Verwandte von Besuchern aus dem Iran hätten sich schon am Montag besorgt an Flughafen und Behörden gewandt, ohne dass sich jemand zuständig sah. Direktflüge aus China gibt es nur nach Hessen und Bayern. Dort müssen Passagiere aus China sogenannte „Ausstiegskarten“ ausfüllen, auf denen ihre Kontaktdaten und ihr Aufenthalt vermerkt sind, um im Notfall erreichbar zu sein.

Am Mittwochabend einigte man sich bundesweit auf weitere Sicherheitsmaßnahmen, etwa dass für Reisende aus Ländern wie Iran besagte Ausstiegskarten verteilt werden. Doch Freitag früh gab es diese laut einer Sprecherin des Hamburger Flughafens immer noch nicht. Danach gefragt, sagte Prüfer-Storks: „Das Bundesgesundheitsministerium muss das anordnen.“ Dort nachgefragt, bekam die taz zur Antwort, ein Krisenstab befasse sich just „heute mit dem Thema Aussteigekarte“. Es bleibe „abzuwarten, für welche Länder bzw. Flugreisen diese Vorschriften künftig gelten sollen“.