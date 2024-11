Berlin taz | Die Probleme – Stagnation der Wirtschaft, russischer Angriff auf die Ukraine – sind nicht verschwunden, nur weil die Ampel abgeschaltet wurde. Im Gegenteil: Wegen der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten bedürfen die hiesigen Unternehmen womöglich zusätzlicher Unterstützung. Wie geht es deshalb weiter mit den Staatsfinanzen und dem noch nicht beschlossenen Bundeshaushalt für 2025?

Der Haushalt für das laufende Jahr ist in Kraft, bis Jahresende können die rot-grüne Rumpfregierung und ihre Ministerien die bereits beschlossenen Vorhaben in vollem Umfang weiterbetreiben. Sollte Geld fehlen, kann dies der neue Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) genehmigen und in bestimmtem Umfang auch mit Extrakrediten finanzieren.

Für das kommende Jahr ab Januar 2025 aber existiert bislang kein abgestimmter Haushaltsplan. Den wollten die Ampelfraktionen im Bundestag eigentlich am 15. November abschließend beraten. Daraus wird wohl nichts. Grundsätzlich wäre es zwar möglich, dass die FDP-Fraktion im Bundestag zusammen mit SPD und Grünen ein Budget für 2025 beschließt, obwohl die Liberalen nicht mehr Teil der Regierung sind.

Damit würden sich die FDP-Abgeordneten allerdings gegen ihre Parteiführung unter dem entlassenen Finanzminister Christian Lindner stellen. Unwahrscheinlich, dass sie und ihre Fraktionsführung das tun. Ebenso wenig wird die Union bereit sein, mit der rot-grünen Minderheitsregierung einen Haushalt für das nächste Jahr auszuhandeln. Denn dabei würden CDU/CSU weniger durchsetzen, als wenn sie mit Mehrheit nach der Bundestagswahl selbst regierten. So dürfte der Haushalt 2025 vermutlich erst Mitte kommenden Jahres fertig werden – nach der Bundestagswahl, der Regierungsbildung und einem neuen Koalitionsvertrag.

Vorläufige Haushaltsführung

Trotzdem bricht ab Januar 2025 nicht alles zusammen. Denn ohne Haushalt kann und muss die rot-grüne Minderheitsregierung auf eine vorläufige Haushaltsführung zurückgreifen. „Dieses Verfahren kommt oft zum Zug“, sagt Désirée Christofzik, Professorin für Finanzwissenschaft an der Uni Speyer. „Findet die Bundestagswahl beispielsweise im September statt, dauert die vorläufige Haushaltsführung in der Regel bis zum kommenden Sommer.“

Scholz hofft, schnell zusätzliches Geld für die Ukraine lockerzumachen

Basierend auf Artikel 111 des Grundgesetzes dürfen die alte Regierung und die Ministerien Geld ausgeben, um etwa „gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen“ und „die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Bundes zu erfüllen“.

Milliardensummen, die großen Teilen des Vorjahresbudgets entsprechen, fließen weiter, beispielsweise für die Gehälter der Beam­t:in­nen, für Sozialleistungen, Baumaßnahmen, Förderprogramme und Investitionen. „Neue Maßnahmen, die zusätzliche Ausgaben nach sich ziehen, sind im Jahr ohne beschlossenen Haushalt aber nur ausnahmsweise möglich“, erklärt Christofzik.

Werden nun also all die dringlichen Entscheidungen bis Juli oder August 2025 verschoben – Maßnahmen gegen die wirtschaftliche Stagnation, Waffen und Geld für die Ukraine? Nicht unbedingt. Darauf deutet die Entscheidung von Verkehrsminister Volker Wissing hin, nicht die Regierung zu verlassen, sondern die FDP. Wechselnde Mehrheiten im Bundestag sind möglich und könnten im laufenden Haushaltsjahr noch neue Gesetze und weitere Ausgaben auf den Weg bringen.

Darauf will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hinaus. Er hofft, schnell zusätzliches Geld für die Ukraine lockerzumachen und einige Punkte zur Unterstützung der Wirtschaft zu beschließen. Aber mit wem? FDP-Chef Lindner hat seine Mitwirkung am Donnerstag nicht komplett ausgeschlossen. Vielleicht ist etwa eine kleine Steuersenkung zugunsten der Unternehmen und Privathaushalte als letzte Handlung der Ampel noch möglich.

Unklar erscheint die Bereitschaft der Union. Warum sollte sie Rot-Grün zusätzliche Regierungsmonate verschaffen? Andererseits lastet auch auf CDU und CSU der Druck, jetzt schnell etwas gegen die Stagnation zu unternehmen – und nicht erst nächstes Jahr.