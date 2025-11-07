piwik no script img

DeutschlandticketBis 2030 finanziert, doch der Preis steigt

Der Bundestag beschließt, das Monatsabo bis 2030 mit jährlich 1,5 Milliarden Euro zu subventionieren. Dennoch droht das Ticket teurer zu werden.

Eine Person hält ein Handy in der Hand, auf dem Display ist das Deutschlandticket als QR-Code zu sehen
Wird von Jahr zu Jahr teurer: das Deutschlandticket Foto: dts/imago

Von

Theresa Walter

Der Bundestag hat der Finanzierung des Deutschlandtickets zugestimmt. Demnach werden Bund und Länder das Monatsabo bis 2030 mit jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr bezuschussen. Für diese Änderung des sogenannten Regionalisierungsgesetzes votierten am Freitag die Regierungsfraktionen Union und SPD. Der Zuschuss in Höhe von 3 Milliarden Euro soll Mindereinnahmen ausgleichen, die bei den Verkehrsbetrieben entstehen, weil frühere Abos teurer waren. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch abschließend zustimmen.

Der ursprüngliche Gesetzesentwurf sah nur eine Verlängerung bis Ende 2026 vor. Auf Initiative des Verkehrsausschusses wurde der Zeitraum bis 2030 ausgeweitet. Trotz der zugesagten Finanzierung steigt der Preis des Deutschlandtickets zu Beginn des nächsten Jahres voraussichtlich von 58 Euro auf 63 Euro monatlich. Ab 2027 soll der Preis des Tickets an einen Kostenindex gekoppelt werden, der noch erarbeitet werden muss und Personal-, Energiekosten und allgemeine Kostensteigerungen berücksichtigen soll.

Da die Finanzierung des Deutschlandtickets in den vergangenen Jahren immer wieder neu zwischen Bund und Ländern verhandelt wurde, herrschte oft Unklarheit darüber, ob und in welcher Form das Ticket weitergeführt wird. Auch wenn das Deutschlandticket nun wie im Koalitionsvertrag vereinbart fortgeführt wird, gibt es Kritik daran, dass Bund und Länder ihre Zuschüsse bei Bedarf nicht erhöhen wollen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnt vor dauerhaften Preissteigerungen, die durch eine konstante jährliche Finanzierung von 3 Milliarden Euro ohne dynamische Anpassung entstehen könnten. Berechnungen des Beratungsunternehmens exeo Strategic Consulting AG zufolge könnte der Preis bis 2030 auf mindestens 74 Euro monatlich steigen. Da keine Möglichkeit vorgesehen ist, den Zuschuss zu erhöhen, gehen die Berechnungen zwischen 2027 und 2030 von einer Finanzierungslücke von mindestens 1,2 Milliarden Euro aus.

Preissteigerungen gefährden Verkehrswende

„Wer das Ticket Jahr für Jahr teurer macht, ist direkt dafür verantwortlich, wenn hunderttausende Menschen wieder aufs Auto umsteigen“, sagte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH. Die DUH forderte die Bundesregierung daher auf, jährliche Erhöhungen der Mittel für das Deutschlandticket festzuschreiben, die dauerhaft einen Preis unter 50 Euro sicherstellen.

Auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte in einem abgelehnten Antrag gefordert, das Deutschlandticket im Jahresabo dauerhaft zum ursprünglichen Preis von 49 Euro pro Monat zur Verfügung zu stellen. Den Zuschuss des Bundes bis 2030 zu fixieren, bedeute jährliche Preissteigerungen, und sei daher kein Anreiz, auf den ÖPNV umzusteigen, sondern „eher eine sanfte Sterbehilfe für das Deutschlandticket“ sagte die Abgeordnete Victoria Broßart.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Deutschlandticket #Verkehr #ÖPNV
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
ein Mann schaut zu wie ein Flugzeug abfliegt
Verkehrsministerkonferenz Mehr Straßen, mehr Flüge

Klimapolitische Ziele interessieren die Ver­kehrs­mi­nis­te­r:in­nen bei ihrem Treffen in Straubing wenig. Aber Geld wollen sie trotzdem.

Von Nanja Boenisch
Fahrgäste sitzen in einer Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe im morgendlichen Berufsverkehr
Wenig Zuwachs im Nahverkehr Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen steigt kaum noch

Der bisherige Boom durch das Deutschlandticket ist vorbei. Im Fernverkehr sind die Fahrgastzahlen im ersten Halbjahr hingegen deutlich gestiegen.

Ein Regionalzug fährt durch eine malerische Landschaft, die Rapsfelder blühen
Das Deutschlandticket ist super Das Schlimmste ist, wenn das Deutschlandticket alle ist
Kommentar von Tobias Schulze

Bei der Förderung des Bahnfahrens geht es nicht um sozialen Ausgleich, sondern um Klimaschutz. Statt Dienstwagen muss der Staat das Ticket finanzieren.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Sollte Alkohol höher besteuert werden? Prost und Contrabier
2
Mitte-Studie der Ebert-Stiftung 76 Prozent gegen Rechtsextremismus
3
Vorschlag zur Steuerreform AfD will die Reichsten reicher machen
4
Überraschend gute Verkaufszahlen bei BMW Profit mehr fürs Klima nutzen
5
Neue „Mitte-Studie“ der FES Weniger Sonntagsreden, bitte
6
Bayerischer Antrag gegen Missbrauch KI soll keine Kinderpornos produzieren