Brasilien nach der Wahl : Bolsonaro räumt zögernd das Feld

Mit zeitlicher Verzögerung kündigte Brasiliens Präsident die Amtsübergabe an Lula da Silva an. Zu einer Gratulation konnte er sich nicht durchringen.

SãO PAULO taz | Für zwei Minuten sprach Jair Bolsonaro und dann er war auch schon wieder still. Stolze 45 Stunden nach Bekanntgabe der Ergebnisse trat Brasiliens Präsident vor die Presse. Am Sonntag hatte er Sozialdemokrat Luiz Inácio „Lula“ da Silva die Stichwahl gegen den rechtsradikalen Amtsinhaber gewonnen.

Bolsonaro bleibt gezielt doppeldeutig. Im nationalistischen Duktus lobte er die Werte der Rechten: Gott, Vaterland, Familie und Freiheit. Doch Bolsonaro sagte auch, dass er sich immer an die Verfassung gehalten habe. Das stimmt nicht. Der notorische Antidemokrat ließ sich bei Pro-Putsch-Protesten blicken, beschimpfte Richter*innen, drohte Re­por­te­r*in­nen Schläge an.

Nach seiner Rede ließ Bolsonaro seinen Stabschef eine Erklärung vorlesen. Die Regierung werde die Amtsübergabe vorbereiten werde, hieß es. Einige haben nun die Hoffnung, dass alles reibungsloser über die Bühne laufen könnte als befürchtet. Allerdings: Bolsonaro sendete in der kurzen Rede auch wieder klare Signale an seiner radikale Anhängerschaft. Er gratulierte weder Lula zum Wahlsieg, noch gestand er direkt seine Niederlage ein.

Und er richtete sich direkt an seine Fans, die derzeit im ganzen Land Straßen blockiert halten. Zwar rief er sie auch dazu auf, keine „Methoden der Linken“ anzuwenden, räumte aber gleichzeitig ein, dass „die populären Bewegungen“ Folge von „Wut und einem Gefühl von Ungerechtigkeit über den Wahlprozess“ seien. Mit Zweifeln am demokratischen System und platten Lügen mobilisiert Bolsonaro schon seit langem seine Wählerbasis.

Die Folgen davon sind verheerend: Viele Rechte glauben jede noch so absurde Lüge ihres Idols, schotten sich immer mehr in Parallelwelten ab und radikalisieren sich. So ist es auch kein Wunder, dass Bolsonaros Rede in rechtsradikalen Netzwerken gefeiert wurden und als Aufruf sehen wird, die Blockaden gegen den Wahlergebnisse auszuweiten. Brasilien stehen heiße Tage bevor.