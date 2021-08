Botschafter-Ehepaar über Jobsharing: „Nicht als Konkurrenz begreifen“

Natalie Kauther, geboren 1975 in Dortmund. Jurastudium in Kiel, ab 2005 im Auswärtigen Dienst tätig, u. a. als Pressesprecherin des Auswärtigen Amts (AA), als Pressereferentin an der Deutschen Botschaft in Washington und als stellvertretende Botschaftsleiterin in Sarejevo. Ab 2017 im Bundespräsidialamt tätig, seit Juli 2020 als Botschafterin in Slowenien akkreditiert.

Adrian Pollmann, geboren 1976 in Frankfurt am Main. Jurastudium in Mainz und Rom, ab 2005 im Auswärtigen Dienst tätig, u. a. als Kulturattaché an der Botschaft Lissabon, im Iran-Referat des AA, als stellvertretender Botschaftsleiter in Sarejevo und Leiter des Arbeitsstabs Syrien und Libanon im AA. Seit Juli 2020 als Botschafter in Slowenien akkreditiert.