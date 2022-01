Berlins Gesundheitssenatorin zu Corona: „Wir sind nur früher dran“

Die Schulkontakte positiv getesteter Schü­le­r:in­nen müssen nicht mehr in Quarantäne. Bisher hatten die Schulen die Gesundheitsämter über enge Kontakte informiert und die betreffenden Schü­le­r:in­nen nach Hause geschickt. Am Mittwoch beschlossen die Amtsärzte deshalb, die Kontaktnachverfolgung in den Schulen in allen Bezirken zugunsten vulnerabler Gruppen etwa in Pflegeheimen aufzugeben. Bekannt wurde die Nachricht erst durch ein Schreiben der Schulleitungen an die Eltern am Freitag.

Bei Eltern sorgte die Nachricht für Irritation – schließlich entspricht sie nicht den ansonsten gültigen Regeln, nach denen nur geboosterte oder frisch genesene bzw. geimpfte Kontaktpersonen von der Quarantänepflicht befreit sind. Laut Gesundheitsverwaltung befindet man sich noch in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern und der Bildungsverwaltung, wie es am Wochenende hieß. Auch die Debatte über eine Aufhebung der Präsenzpflicht für Schü­le­r:in­nen ist unter Eltern neu entfacht – ein Offener Brief von mehr als 100 Eltern positionierte sich gegen den Landeselternausschussvorsitzenden Norman Heise. Der fordert ein Aufheben der Präsenzpflicht. Die Un­ter­zeich­ne­r:in­nen des Briefs fordern hingegen ein differenziertes Betrachten der Situation und verweisen auf die psychosozialen Nachteile des Homeschoolings. (taz)