Berliner S-Bahn: Alles rollt am Morgen wieder
Auf dem Weg zur Arbeit sollte in Berlin am Morgen alles glatt laufen. Nach dem bundesweiten Stillstand fahren die Bahnen wieder.
dpa | Alles wieder wie immer in den Berliner S-Bahnen. Hunde hecheln, leicht bekleidete Menschen drängeln sich und treten sich auf die Füße, streiten darüber, ob die Fenster lieber offen oder geschlossen bleiben sollten, arbeiten mit dem Laptop auf den Knien, trinken ihren Morgenkaffee.
Nach dem bundesweiten Stillstand läuft der er S-Bahn Verkehr am Morgen ohne größere Einschränkungen. „Bisher sind keine größeren Verspätungen mehr feststellbar. Hoffen wir, dass es so bleibt“, teilte das Unternehmen auf X mit Verweis auf die Linien S1, S15, S2, S3, S41, S42, S46, S47, S5, S7, S8, S85 und S9 mit.
An der Haltestelle Zoologischer Garten und am er Hauptbahnhof ging es am frühen Morgen ruhig zu. Von den Auswirkungen des Stillstands war nichts zu erkennen, an den Bahnsteigen war gegen 6.00 Uhr größtenteils noch wenig los. Ab 7:00 Uhr herrschte dann wieder der normale Andrang.
Der Verkehr der Deutschen Bahn war am späten Dienstagabend wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt worden – ebenso der Verkehr im gesamten er S-Bahn-Netz. Gegen 00.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder an.
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