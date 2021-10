Berlin in Argentinien: „Dieses Bild nahm mich gefangen“

1965 in Buenos Aires geboren, lebte Lena Szankay von 1989 bis 2007 in Berlin. Hier machte sie ihren ersten Abschluss als Fotografin am Lette-Verein und war später mehrere Jahre Fotoredakteurin bei der taz. Szankay lebt in Buenos Aires, wo sie künstlerisch arbeitet und Fotografie an der Universidad de Lanús unterrichtet.