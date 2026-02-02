Beileidsbekundungen für Rita Süssmuth„Große Politikerin“ und „Kämpferin für die Demokratie“

Merz würdigt Rita Süssmuth als „große Politikerin“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die verstorbene ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth als „große Politikerin“ gewürdigt. „Rita Süssmuth hat sich lebenslang für Deutschland engagiert“, hieß es von Merz in einer Mitteilung. Sie sei Vorbild und Vorkämpferin für die Gleichberechtigung und die politische Wirkkraft von Frauen gewesen.

Süssmuth starb im Alter von 88 Jahren. Die CDU-Politikerin gehörte dem Bundestag von 1987 bis 2002 an und war von 1988 bis 1998 dessen Präsidentin. Von 1985 bis 1988 war sie außerdem Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. (dpa)

Steinmeier: Süssmuth war Kämpferin für Demokratie

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die verstorbene ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth als „großartige Frau und eine leidenschaftliche Kämpferin für die Demokratie“ gewürdigt. In einem Kondolenzschreiben an die Tochter von Süssmuth hieß es: „Rita Süssmuth ist stets vorweg gegangen, war Vordenkerin, Vorkämpferin und Vorbild, insbesondere auch für viele Frauen.“ Das teilte das Bundespräsidialamt mit.

Das Amt der Bundestagspräsidentin habe sie durch ihren persönlichen Stil geprägt und dem Amt innen- wie außenpolitisch Gewicht verliehen, schrieb Steinmeier. Der Bundespräsident erinnerte auch an die Rolle von Süssmuth im Kampf gegen Aids. Dort habe sie verstärkt auf Aufklärung und Beratung gesetzt, um der Krankheit zu begegnen und sie zu bewältigen.

CDU-Landeschef Lechner würdigt Süssmuth

Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner hat die verstorbene ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth als „prägende Stimme der Einheit“ und „der Frauenpolitik“ gewürdigt. Deutschland verliere eine große Demokratin, eine leidenschaftliche Streiterin für Gleichberechtigung und eine Politikerin, die unser Land in einer seiner prägendsten Phasen mit klarem Kompass begleitet habe, sagte Lechner.

Lechner hob hervor, dass auch Niedersachsen mit dem politischen Wirken Süssmuths eng verbunden gewesen sei. Bei der Bundestagswahl 1987 kandidierte Süssmuth erstmals im Wahlkreis Göttingen, den sie dann dreimal hintereinander direkt gewann. 1998 zog sie über die Landesliste Niedersachsen der CDU letztmals in den Bundestag ein. (dpa)

Klöckner: „Politische Ausnahmeerscheinung“

Die amtierende Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) nannte Süssmuth zuletzt eine „politische Ausnahmeerscheinung“ und hob vor allem ihren Elan und ihre Beharrlichkeit hervor. Nun ist ihre Vorgängerin Rita Süssmuth kurz vor ihrem 89. Geburtstag gestorben. Die Professorin für Erziehungswissenschaft stand schon früh für feministische Positionen – als „Lovely Rita“ adelte die Feministin Alice Schwarzer Süssmuth einst. In ihrer Partei, der CDU, hatte sie allerdings nicht viel Unterstützung, weshalb sie innerparteilich als „Lonely Rita“ verspottet wurde. Auf X schreibt Klöckner: „Rita Süssmuths markante Stimme wird unserem Land fehlen. Was sie erreicht hat, wird bleiben. Bei allem, was unvollendet blieb, ist es an uns, beharrlich zu bleiben, weiterzudenken, fortzuschreiten – offen und ehrlich, wie Rita Süssmuth es getan hätte.“ (afp/taz)

Laschet: „Vorbild und gute Freundin“

Auch Armin Laschet (CDU) sprach auf X seine Anteilnahme aus: „Als junger Redenschreiber lernte ich sie vor fast 40 Jahren kennen. Sie ist eine der beeindruckendsten Frauen, die ich je erlebt habe.“ Der ehemalige CDU-Bundesvorsitzende bezeichnete Süssmuth als gute Freundin und Vorbild. (taz)

Strack-Zimmermann: „Ihr Vermächtnis bleibt“

Auch Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) nahm auf X von Süssmuth Abschied. „Sie gehörte zu jener Generation von Politikerinnen, die Haltung bewiesen haben, auch wenn der Gegenwind aus den eigenen Reihen kam“, schreibt Strack-Zimmermann dort. „Ihr Vermächtnis bleibt: Mut zur Verantwortung, Respekt vor dem Menschen und der feste Glaube daran, dass Politik mehr sein muss als Machtverwaltung.“ (taz)

Auch Beileidsbekundungen aus Polen

Als „eine der herausragendsten Persönlichkeiten des deutschen öffentlichen Lebens“ bezeichnete das polnische Außenministerium Süssmuth. In dem Post wurde gelobt, wie viel die CDU-Politikerin für die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen gemacht hat. (taz)