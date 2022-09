Badelatschenverbot an Schule : Schlappe des Anstoßes

Eine französische Schule hat den Schü­le­r*in­nen das Tragen von Badelatschen verboten. Dabei sind diese längst ein Modeaccessoire.

Wer Socken in seinen Sandalen trägt, auf den wird traditionell gerne gezeigt, mit dem Verweis: typisch deutsch. Doch nicht nur hier ist die Badeschlappe kontrovers. In Frankreich will das Collège Elsa Triolet diese Diskussion wohl gar nicht erst aufkommen lassen, denn die Schule hat gerade ihren Schü­le­r*in­nen das Tragen von Badeschlappen im Unterricht untersagt.

Offizielle Begründung ist, dass das zehenfreie Schuhwerk keinen ausreichenden Schutz im Chemieunterricht biete – obwohl ein dickes Paar Socken diesen wohl wieder gewährleisten könnte. Und vielleicht ist es wirklich die Sorge der Pädagog*innen, dass Zehenverletzungen im Chemieunterricht so traumatisieren, dass das sowieso schon schwindende Interesse an dem naturwissenschaftlichen Fach noch weiter zurückgeht. Noch mehr qualifizierte Che­mi­ke­r*in­nen aus dem Ausland könnten schließlich zum entscheidenden Zünglein an der Waage für einen Wahlerfolg des Front National werden.

Man stelle sich das mal vor, wenn es am Ende nicht die Wahl Emmanuel Macrons ist, wie von Didier Eribon befürchtet, sondern das zu langsame Einschreiten bei der Schuhwahl, das Marine Le Pen den lang befürchteten Wahlsieg beschert. Wehret den Anfängen!

Nur „anständige“ Kleidung

Apropos Macron. Auch der hat sich im letzten Jahr in einem Interview mit der Zeitschrift Elle gegen bauchfreie Oberteile ausgesprochen, da in der Schule „anständige“ Kleidung erforderlich sei. Kleidung, die nur getragen werde, um zu „schockieren“, sei nicht erwünscht. Was anständige Kleidung genau sein soll, lässt sich im Moment nur durch Ausschluss bestimmen. Bauchfreie Shirts, löchrige Jeans und Badelatschen sind ganz offensichtlich nicht anständig. Die schon länger schwelende absurde Diskussion, was in öffentlichen Räumen getragen werden darf, hat in Frankreich beinahe schon so lange Tradition wie im deutschen Raum das Zeigen auf Socken in Sandalen.

Außerhalb der Schulen ist das Tragen von Badelatschen (auch mit Socken) dabei tatsächlich ein Trend in Frankreich, dem sich auch der Fußballstar Kylian Mbappé nicht entziehen kann. Der Rapper Alrima konnte mit seinem Song über Sandalen und Socken „Claquettes Chaussettes“ sogar einen Hit landen. Es verwundert nicht, dass der Trend mittlerweile auch nach Deutschland herübergewandert ist. Im deutschen Kulturraum schockiert das vermutlich noch besser als im Nachbarland.