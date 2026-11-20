Ende 2024 zog die von technischen Problemen und Personalmangel gebeutelte BVG zwar nicht die Notbremse, schaltete aber quasi einen Gang herunter. „Stabilität vor Wachstum“ heißt die damals von Unternehmensvorstand Henrik Falk ausgerufene Devise. Soll heißen: Der Ausbau des Angebots trat hinter die Qualitätssicherung zurück.

Zwei Jahre später verkünden die Verkehrsbetriebe gute Neuigkeiten: „Der Kurs wirkt“, teilte die BVG am Freitag mit. Man habe „zwei Drittel der Wegstrecke hinter sich“, heißt es in einer Zwischenbilanz, die das auch mit konkreten Zahlen belegt.

Zunächst einmal sind da die Erfolge, die die NutzerInnen ganz direkt mitbekommen: Im dritten Quartal des laufenden Jahres habe die U-Bahn eine Zuverlässigkeit von 98,2 Prozent erreicht, so die BVG-Statistik. Das ist in der Tat ein großer Sprung nach vorne. Im dritten Quartal 2024 waren es 91,7 Prozent, was in der Praxis überlanges Warten auf überfüllte Züge bedeutete.

Ähnlich Positives gibt es für den Verkehr auf den Straßen zu vermelden. Die Tram kommt nun auf 99,1 Prozent Zuverlässigkeit (damals 95,9 Prozent), der Bus auf 99,8 Prozent (damals 98,8 Prozent). Vorstand Falk will aber noch mehr: „Jetzt wollen wir das Erreichte dauerhaft absichern und unser Ziel von 99 Prozent Zuverlässigkeit bei allen Verkehrsmitteln erreichen.“

Die wichtigsten Gründe für die verbesserte Performance sind der Aufwachs bei den MitarbeiterInnen und den Fahrzeugen. Letzteres betrifft besonders die U-Bahn, deren überalterter Fuhrpark in den vergangenen Jahren zunehmend Probleme bereitete.

Immer mehr Beschäftigte bleiben

Bis Ende September hat die BVG nach eigenen Angaben insgesamt 1.135 neue MitarbeiterInnen eingestellt, davon 827 im Fahrdienst. Das muss natürlich immer mit den Abgängen gegenrechnet werden. In der Summe sind es mit aktuell 7.200 MitarbeiterInnen auch fast 300 mehr als vor einem Jahr. Die sogenannte Retentionsquote – wie viele Beschäftigte 24 Monate nach Einstellung noch dem Betrieb angehören – ist demnach von 86,2 Prozent vor dem Kurswechsel auf 89,1 Prozent gestiegen. Die Krankenquote liege mit 9,2 Prozent weit unter dem früheren Wert von 10,3, heißt es.

Das Unternehmen macht dafür auch die verbesserte Vergütung und attraktivere Arbeitsbedingungen verantwortlich. „Wir haben gezielt in unser Team investiert“, sagt Jenny Zeller-Grothe, BVG-Vorständin für Betrieb und Personal. Mittlerweile verdienen die Beschäftigten laut BVG im Schnitt rund 17 Prozent mehr als noch 2024, im Fahrdienst sind es sogar rund 22 Prozent mehr.

Zur Wahrheit gehört natürlich, dass diese Verbesserungen in den Tarifrunden der vergangenen Jahre von den gewerkschaftlich organisierten Angestellten erkämpft werden mussten. Und obwohl die BVG in diesen Auseinandersetzungen immer wieder damit argumentierte, dass der Lohnaufwuchs die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens gefährde, heißt es nun ganz optimistisch: „Die Prognosen lassen eine ‚Schwarze Null‘ erwarten.“

Baureihen J und JK rollen

In Sachen Infrastruktur liegen die Veränderungen auf der Hand: Seit einem guten Jahr werden die neuen U-Bahn-Wagen der Baureihen J und JK in Betrieb genommen, die von Stadler in Pankow hergestellt werden. 170 Wagen der breiten Baureihe J und 150 der Kleinprofil-Baureihe JK rollen schon. In Kürze gehe es weiter mit neuen J-Wagen auf der U9. Bei der Tram fahren inzwischen 10 besonders lange „Urbanliner“ auf der Linie M4, bis 2028 sollen es 30 dieser Züge sein.

Auch 100 neue Elektrobusse seien 2026 neu eingeflottet worden, heißt es. Bis Ende kommenden Jahres soll mehr als ein Drittel der Busflotte elektrisch fahren. Die im Bau befindlichen E-Bus-Betriebshöfe an der Köpenicker Landstraße in Treptow und der Säntisstraße in Marienfelde sollen 2027 in Betrieb gehen. Alles in allem will die BVG im laufenden Jahr rund 1 Milliarde Euro in Fahrzeuge und Infrastruktur investieren. Zum Vergleich: 2024 kam man gerade einmal auf 371 Millionen.

Vom ursprünglichen Ziel einer vollständigen Elektrifizierung der BVG bis 2030, sprich: der Umstellung der gesamten Busflotte von Diesel auf Batterie, hat sich das Unternehmen übrigens vor einer ganzen Weile verabschiedet. Schon Anfang 2025 sagte Henrik Falk, man strebe nun einen elektrischen Anteil der Flotte von „80 bis 90 Prozent“ bis zum Jahr 2035 an.