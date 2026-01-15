W eil meine Friends und Kol­le­g:in­nen wissen, dass ich oft Kaugummi dabei habe, kommt es häufiger vor, dass ich ihnen eins abgeben möchte. Um dabei natürlich komplett nonchalant rüberzukommen, werfe ich die Dose oft rüber und versuche sie bei der Rückgabe auch wieder zu fangen. Aber ich bin mega schlecht im Werfen, weshalb das meistens nicht so toll aussieht und sich auch nicht so anfühlt.

Deshalb bin ich sehr überrascht, dass ich, ohne es zu wissen, vermutlich schon viele Jahre Axt-Werf-Profi bin. Die Erkenntnis kam mir vor wenigen Tagen, als ich gemeinsam mit einer Freundin den Sport ausprobiert habe. Dafür musste ich mal wieder in die Vorhölle, genauer gesagt in die Nähe des Alexanderplatzes, weil sich hier so einige moderne/gentrifizierte Sportangebote wie etwa Paintball tummeln. Axtwerfen habe ich bisher mit Männern, Holzfällerhemden, Bier, Jagd, Junggesellenabschiede, Gefahr und Horrorfilmen verbunden.

Höchste Zeit also, dass ich dieses Bild für mich umdeute. Im Gegensatz zu Kaugummi-Packungen habe ich noch genau nullmal eine Axt geworfen, ich glaube sogar, ich habe noch nicht einmal eine Axt in der Hand gehalten. Falls es euch auch so geht: Es fühlt sich etwa wie ein Hammer an.

Ich stehe also mit der kleinen Axt in meinen kleinen Händen in diesem Event-Space zum Axtwerfen und soll das Gerät auf eine sehr große nummerierte Zielscheibe werfen. „Wie viele Leute sterben dabei so?“, frage ich die Person, die uns gerade die Wurf-Einweisungen gegeben hat? Eigentlich habe sich noch niemand verletzt, antwortet die. Während ich noch Angst habe, mir selbst oder meiner Axt-Wurf-Partnerin die Axt in den Kopf zu rammen, fange ich einfach schon mal an mit Werfen.

Lässiger Trickwurf

Ungewohnt ist, dass man den Fuß auf der Seite, mit der man wirft, nach vorn stellen muss. Dann streckt man seinen Arm über den Körper und holt den Schwung aus seinem ganzen Körper. Im richtigen Moment loslassen und zack, landet die Axt bei mir perfekt in der Mitte des Riesenbaumstumpfs – 4 Punkte. Ich kann es nicht glauben, aber ich werfe und werfe und werfe und treffe meist gut bis super. Auch meine Freundin zocke ich bei einem Spiel irgendwie total ab. Und noch viel genugtuender: Neben uns hat sich eine Gruppe von Männern eingefunden. Die sehen alle so aus, als hätten sie schon mindestens zehnmal eine Axt in der Hand gehabt. Aber, ich werfe besser als die.

Ich darf sogar eine Special Axt ausprobieren und bekomme noch einen Trickwurf gezeigt, der noch viel lässiger aussieht als der normale Wurf. Dabei hält man die Axt falsch herum und nur locker am Griff fest. Dann mit einem leichten Schwung von unten nach oben werfen. Die Axt landet dann über Kopf im Ziel. Das funktioniert so smooth, ich bin einfach komplett begeistert. Und extrem süchtig. Als die Zeit um ist, fange ich völlig wahnsinnig zu rennen an, wenn ich die Axt aus dem Stumpf ziehen will. Nur noch einmal!

Das Einzige, was mir passiert ist, weil ich irgendwie auf natürliche Art Axtwerfen konnte: Am Ende hat es schlechter geklappt. Weil ich dann zu verkopft wurde und zu viel über die Bewegung nachgedacht habe. Ich glaube, da hilft nur eins: Ab und zu noch mal Axtwerfen gehen. Dafür war mir nur der Stundenpreis zu teuer. Also: Axt­wer­fe­r:in­nen Deutschlands: Wo seid ihr? Kann ich mich anschließen? Bitte nur ernste Angebote, danke.