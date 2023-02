Roya Hakakian (*1966) ist iranisch-amerikanische Autorin und Journalistin. 1984 floh sie aus Teheran in die USA. Ihre Erinnerungen über das Aufwachsen als jüdischer Teenager im nachrevolutionären Iran hat sie unter dem Titel „Journey from the Land of No“ veröffentlicht (deutsch: „Bitterer Frühling“, Goldmann 2009). Weitere Buchveröffentlichungen: „Assassins of the Turquoise Palace“ (Grove Press 2011) sowie „A Beginner’s Guide to America: For the Immigrant and the Curious“ (Vintage 2021).

Sama Maani (*1963) ist österreichischer Schriftsteller, Psychiater und Psychoanalytiker. Er wurde als Sohn iranischer Baha'i in Graz geboren und wuchs in Österreich, Deutschland und im Iran auf. Ausgewählte Buchveröffentlichungen: „Respektverweigerung. Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten. Und die eigene auch nicht“ (Drava 2015), die Erzählung „Teheran Wunderland“ (Drava 2018) und der Roman über eine fiktive Frauenrevolution „Žižek in Teheran“ (Drava 2021).