afp | Die bereits als „vom Aussterben bedroht“ auf der Roten Liste stehenden Sumatra-Elefanten sind Um­welt­schüt­ze­r*in­nen zufolge aufgrund der schweren Waldbrände in Indonesien noch stärker gefährdet. Zwischen Juni und dem 8. September seien mehr als 4.500 Brandherde in 21 Lebensräumen der seltenen Elefanten-Unterart gezählt worden, teilte die Wildtierschutzorganisation Geopix am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mit. Mehr als 560.000 Hektar Wald seien in diesem Zeitraum niedergebrannt.

In Indonesien kämpfen die Einsatzkräfte am Boden und aus der Luft gegen schwere Waldbrände in einigen Gegenden auf den Inseln Borneo und Sumatra. Die Brände sind so gewaltig, dass der durch sie verursachte dichte Rauch über dem ganzen Land hängt und auch die Nachbarstaaten Malaysia und Singapur erreicht hat.

In den Lebensräumen der Sumatra-Elefanten gab es laut Geopix mehr als doppelt so viel Brandherde: Waren es im August noch rund 1.300 Feuer gewesen, sei die Anzahl der Brandherde bis zur ersten Septemberwoche auf mehr als 2.800 gestiegen. Zudem seien die einzelnen Brände noch verheerender ausgefallen.

Nach Angaben der Umweltorganisation WWF gibt es nur noch 2.400 bis 2.800 Sumatra-Elefanten auf der Welt. Die Hauptursache für den schwindenden Bestand ist der Verlust der Lebensräume. Aber sie sind auch immer wieder Angriffen von Wilderern ausgesetzt. Wis­sen­schaft­le­r*in­nen gehen davon aus, dass sie in 30 Jahren ausgestorben sein könnten.

„Die Brände haben zu einem weiteren Verlust, zur Schädigung und zur Zersplitterung des Lebensraums geführt, die Nahrungs- und Wasserquellen reduziert und damit die Wanderbewegungen der Elefanten verändert“, so Geopix-Kampagnenleiterin Annisa Rahmawati. Zusätzlich zu dem Nahrungs- und Wassermangel könne der durch die Feuer verursachte giftige Rauch den körperlichen Stress der Sumatra-Elefanten erhöhen.

Im waldreichen Indonesien gibt es während der Trockenzeit, die sich üblicherweise von Juli bis Oktober erstreckt, regelmäßig Waldbrände. In diesem Jahr sind die Brände allerdings deutlich heftiger, was teilweise auf das gegenwärtige Klimaphänomen El Niño zurückzuführen ist.