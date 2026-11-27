Vanessa Emde läuft auf die Linke-Bundestagsabgeordnete Cansın Köktürk zu, die beiden fallen sich in die Arme, die Kamera zoomt an ihre Gesichter, sie flüstern sich etwas ins Ohr. Im Hintergrund des Insta-Videos läuft „The Hanging Tree“, ein Lied aus der dystopischen Saga „Tribute von Panem“, das dort zum Symbol für den Widerstand gegen ein unterdrückerisches Regime wurde. Das Video auf Köktürks Profil entstand am Dienstagabend, kurz nachdem die Berliner Linksfraktion Emde aus der Fraktion warf. Emde, so könnte man das Video deuten, ist demnach Widerstandskämpferin gegen ein unterdrückerisches Regime. Das Regime: die eigene Partei.

Emdes Ausschluss ist das Ergebnis eines monatelangen Konflikts zwischen ihr und der Partei. So tauchten am Wahlabend Fotos von ihr und dem Aktivisten Ibrahim Ibrahim auf, der den Chefplaner des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 als „Märtyrerhelden“ bezeichnete. Nachdem die Linke in Berlin die Wahl gewonnen hatte und Elif Eralp die erste linke Regierende Bürgermeisterin werden könnte, machten schließlich SPD und Grüne weitere Koalitionsgespräche von Emdes Ausschluss abhängig.

Zwar unterschrieb Emde erst eine fraktionsinterne Erklärung, die sich zur Bekämpfung von Antisemitismus und zu Israels Existenzrecht bekannte – distanzierte sich aber gleich danach in einem Video, in dem sie sagte: „Es gibt kein Existenzrecht für Staaten, Menschen haben ein Recht, zu existieren.“ Die Fraktion sah schließlich keine „Arbeitsgrundlage“ mehr. Beim Berliner Landesparteitag Ende Oktober protestierte Emde dann vor der Halle gegen die eigene Partei, während drinnen die Mehrheit der Delegierten für Koalitionsgespräche stimmte.

Linke Ortsgruppen solidarisieren sich mit Emde

Schon Tage vor ihrem Ausschluss lief auf der großen Leinwand des hessischen Landesparteitags ein Videogruß von Emde. Mittlerweile solidarisierten sich sowohl kleine linke Ortsgruppen wie Bamberg/Forchheim als auch die Linksjugend solid und mehrere Bundestagsabgeordnete mit ihr. Es kursiert ein offener Brief „Keine Fraktion ohne Vedi“, den bis Redaktionsschluss rund 2.131 Personen unterzeichneten, und eine neue „sozialistische Vernetzung“ gründete sich innerhalb der Linken. Sie werfen der Partei vor, linke Positionen zunehmend zu verwässern.

Der Konflikt um Emde offenbart die Probleme, vor denen die Linke auch außerhalb Berlins steht. Es ist eine Partei im Umfragehoch und voller neuer, junger Mitglieder. Eine Partei, die in Zeiten einer erstarkenden Rechten über Berlin hinaus ihren Erfolg festigen könnte. Wenn da nicht die eigenen Mitglieder wären, die auf die reine linke Lehre pochen.

In der Partei findet seit Emdes Ausschluss ein Kampf um die Deutungshoheit statt. Man scheint dort die Sorge zu haben, nicht mehr als „palästinasolidarisch“ wahrgenommen zu werden. So betonen die Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano in einem gemeinsamen Statement: „Emde wurde nicht aufgrund ihrer Haltung zu Palästina ausgeschlossen. Sie wurde ausgeschlossen, weil sie nicht zum Parteitag kommt und sich stattdessen dem Protest vor der Tür anschließt.“ Auf Anfrage der taz äußerte sich Emde bisher nicht.

Wer dabei was mit „palästinasolidarisch“ meint, ist nicht immer so eindeutig. Die Grenzen zwischen berechtigter Kritik an Israel, Terrorverherrlichung und Antisemitismus scheinen immer wieder zu verwischen.

Die Konfliktlinien

Die Linie der Parteispitze kann man ungefähr so zusammenfassen: Nachdem Israels Armee große Teile des Gazastreifens zerstört hat, über 70.000 Menschen gestorben sind und die humanitäre Katastrophe kein Ende zu nehmen scheint, sei die Linke – im Gegensatz zu anderen Parteien – die einzige, die konsequent an der Seite der Palästinenser stehe. Auch das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels steht im Programm und in Parteitagsbeschlüssen.

Die Linie jener, die jetzt Emde unterstützen, geht ungefähr so: Die Linke hat im Wahlkampf viel Palästinasolidarität versprochen; dass Emde nun aus der Fraktion ausgeschlossen wurde, zeige, dass die Partei ihre Palästinasolidarität verrate. Emde sei ein „Bauernopfer“, damit man in Berlin regieren könne.

Statt aus Protest aus der Partei auszutreten, scheint die Bewegung allerdings andere Pläne zu haben. So appellieren einige bereits, noch mehr palästinasolidarische Menschen sollten eintreten und innerhalb der Partei für ihre Positionen kämpfen.

Verliert die Partei diesen Kampf, könnte sie auch Teile ihrer neuen Mitglieder verlieren. „Wir sehen gerade, dass eine ganze Generation durch den Gaza-Konflikt politisiert wurde“, sagt Bernd Riexinger. Er war von 2012 bis 2021 Co-Parteichef der Linken. Heute leitet er die parteinahe Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zwar müsse in der Partei Raum sein für „kontroverse politische Debatten“, sagt Riexinger, allerdings brauche es dazu auch politische Bildungsarbeit. Da wolle die Stiftung unterstützen. Es soll dabei auch um „strittige Themen wie den Gaza-Konflikt“ gehen.

Hinzu kommt ein neues Politikverständnis. So sagt ein älteres Linken-Mitglied zum Ausschluss Emdes: „Jeder, der bei uns in einem Kreisvorstand mitarbeitet, weiß, wie wichtig es ist, sich auf seine Mitstreiter verlassen zu können.“ Das Problem: Viele der jungen Mitglieder haben ein neues, ein anderes Verständnis von Politik. Eine Politik, die auf der Straße, nah an der Bewegung, stattfindet.

Nicht die Position, sondern die Verbindlichkeit

Den Fall Vanessa Emde zu erklären, wird zudem schwieriger, je weiter man sich von Berlin entfernt. „Es ist schwer zu vermitteln, dass Emde nicht wegen ihrer Palästina-Position aus der Fraktion geflogen ist, sondern weil sie sich nicht an verbindliche Abmachungen gehalten hat“, sagt Kathrin Vogler, Landeschefin in Nordrhein-Westfalen.

Spätestens bei der anstehenden Landtagswahl braucht die Partei allerdings Geschlossenheit, will sie dort erfolgreich sein. Nach 14 Jahren hat die Linke in NRW gute Chancen, wieder in den Landtag einzuziehen, entsprechend „lastet ein gewisser Druck“ auf dem Landesverband, so Vogler.

 Es ist schwer zu vermitteln, dass Emde nicht wegen ihrer Palästina-Position rausgeflogen ist Kathrin Vogler, Linke-Landeschefin in Nordrhein-Westfalen

Im kommenden Jahr stehen neben NRW vier weitere Landtagswahlen im Westen an. Auch in Bremen, wo die Linke seit 2019 als Juniorpartnerin in einer rot-grün-roten Koalition mitregiert. Dort blickt man entspannt auf den Fall Emde: Der Ausschluss „ist konsequent: Wer sich auf Kosten der Partei profiliert, kann nicht konstruktiv in einer Fraktion arbeiten“, sagt die Landesvorsitzende Anna Fischer.

Einen ähnlichen Fall vermutet sie in Bremen nicht. Es gebe hier ein breit geteiltes Verständnis, „was landespolitisch wichtig ist und was nicht“. Trotzdem schaue man nach Berlin, wo das Sondierungspapier „eine deutliche linke Handschrift“ trage, „gerade bei Vergesellschaftung und Wohnungspolitik“. Da könne man sich abgucken, wie man „linke Programmatik in konkrete Politik durchsetzt“, so Fischer.

Dabei ist auch in Berlin nach Emdes Rauswurf noch nicht sicher, ob eine Regierung unter linker Führung zustande kommt. Über den Koalitionsvertrag muss die Basis der Berliner Linken im nächsten Jahr noch abstimmen. Das Netzwerk um Emde hatte bereits am Abend ihres Ausschlusses angekündigt, für eine Ablehnung des Koalitionsvertrags zu mobilisieren.