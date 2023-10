Ausrufung des Gesundheitsnotstands : Klimakrise macht krank

Die WHO sollte die Klima- und Naturkrise nach Auffassung von Wis­sen­schaf­te­r:in­nen zum Gesundheitsnotstand erklären. Daraus sollte noch mehr folgen.

Jedes Jahr werden in Deutschland Milliardensummen in die Verkehrssicherheit investiert. Dabei gibt es bereits jetzt wesentlich mehr Menschen in diesem Land, die an Hitze sterben als auf bundesdeutschen Straßen: Nach Erhebung des Robert-Koch-Institutes waren es in diesem Jahr 3.200 Hitzetote. Einen Hitzenotfallplan, geschweige denn Milliardeninvestitionen in Kühlräume für vulnerable Bevölkerungsgruppen, gibt es dagegen nicht.

Vielleicht, weil das Bewusstsein dafür fehlt? Der Klimawandel wird auch unser Gesundheitssystem vor völlig neue Herausforderungen stellen. Mit den gestiegenen Temperaturen sind beispielsweise auch in Deutschland Überträger gefährlicher Krankheiten heimisch geworden, beispielsweise die Asiatische Tigermücke, die Malaria oder das Dengue-Virus überträgt. Zecken, die „Frühsommer-Meningoenzephalitis“ übertragen, breiten sich immer mehr nach Norden aus: Vor dieser Krankheit, die Entzündungen im Gehirn, der Hirnhaut oder des Rückenmarks erzeugt, wird mittlerweile im Emsland gewarnt.

Mehr als 200 renommierte Fachmagazine haben nun einen Aufruf gestartet: Die Weltgesundheitsorganisation WHO solle angesichts des Klimawandels und des Artensterbens den globalen Gesundheitsnotstand ausrufen. Das ist löblich, denn es zeigt ein Bewusstsein, das noch viel zu wenig ausgeprägt ist: Es gibt keinen einzigen Lebensbereich, der von den Folgen der Umweltkrise verschont bleiben wird, auch keinen geografischen. Allerdings zeigt dieser Aufruf auch eine gewisse Hilflosigkeit: Selbst wenn die WHO tatsächlich einen Gesundheitsnotstand ausrufen würde – die Folgen wären rein symbolischer Natur. Solange Staaten fossile Rohstoffe ausbeuten, solange die Staatengemeinschaft Konzernen erlaubt, dies zu tun, solange wir Konsumenten nach Heizgas, Diesel, Nutella lechzen, so lange wird der Planet nicht gesunden.