Antisemitismus im Buchladen : Doch kein Safe Space bei „SheSaid“

Jü­din­nen:Ju­den werden in intersektionalen Räumen unsichtbar gemacht. Das zeigt der Soli-Sale eines queer-feministischen Buchladens in Kreuzberg.

Die in intersektionalen Kontexten oft betonte Solidarität mit marginalisierten Menschen fällt rar aus, wenn diese jüdisch sind. Alle marginalisierten Stimmen einbeziehen, indem man verschiedene Diskriminierungsformen aneinanderreiht? Jü­din­nen:­Ju­den fallen da oft raus, denn sie lassen sich nicht so einfach in das binäre Schema von Unterdrückter versus Unterdrücker, Schwarz versus Weiß pressen.

Folgt man dieser dichotomen Logik, werden Jü­din­nen:­Ju­den häufig unter weiß und privilegiert verhandelt, der einzige jüdische Staat wird zum einzigen Unterdrücker der Pa­läs­ti­nen­se­r:in­nen erklärt, die selbst aufgrund ihrer Rassifizierung niemals als Täter existieren können. Der so oft geforderte Kontext, unter anderem die jüdische Vertreibung aus dem Mittleren Osten, der Holocaust und islamistische Terror gegen Jü­din­nen:­Ju­den, wird weggelassen; Antisemitismus entweder gar nicht thematisiert oder als Bagatelle verharmlost. Die Folge: selektive Solidarität.

Die jüdischen Au­to­r:in­nen Judith Coffey und Vivien Laumann bezeichneten ein solches Verhalten in ihrem gleichnamigen Buch als Gojnormativität, also die jüdische Perspektiven übergehende, nicht benannte, gojische (nichtjüdische) Dominanz – auch in intersektionalen Kontexten. Einer der vielen symptomatischen Vorfälle ausbleibender Solidarität ereignete sich kürzlich im Vorfeld eines Bücherverkaufs im queerfeministischen Kreuzberger Buchladen SheSaid.

Am 3. November veranstaltete der Laden einen „Soli-Sale“ angesichts der Terrorattacken der Hamas auf Israel und dem daraus resultierenden Angriff der israelischen Armee auf Gaza. Im Angebot: Bücher zum Thema Nahostkonflikt, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus. Den Umsatz wollte der Laden an KOP Berlin spenden, eine Organisation, die Opfer rassistischer Polizeigewalt unterstützt.

Au­to­r:in­nen distanzieren sich

Zugleich positioniert sich KOP Berlin aber sehr einseitig zum Nahostkonflikt auf palästinensischer Seite und mobilisierte gemeinsam mit Gruppen wie „Palästina Spricht“, „Demokratisches Komitee Palästina“, „Revolution“ und BDS zu einer Großdemonstration in Berlin unter dem Titel „Free Palestine will not be cancelled“ am Samstag. Dort kam es zu 60 Festnahmen durch die Polizei und zu Übergriffen auf zwei Journalist:innen. Antisemitische Schilder und Parolen wurden von Beamten registriert.

Damit wollten die Au­to­r:in­nen Laura Cazes, Nicholas Potter, Stefan Lauer, nichts zu tun haben. Deren Sammelbänder „Sicher sind wir nicht geblieben“ und „Judenhass Underground“ sollten ursprünglich aber auch beim Soli-Sale verkauft werden. Wie andere Au­to­r:in­nen auch wurden sie seitens SheSaid nicht über den „Soli-Sale“ informiert.

Nachdem die Ankündigung des Verkaufs durch SheSaidauf Instagram online gegangen war, suchten mehrere Au­to­r:in­nen unabhängig voneinander das Gespräch mit SheSaid und schlugen vor, die Hälfte des Erlöses an „Ofek e. V.“ zu spenden, eine Beratungsstelle für Betroffene von Antisemitismus. Der Vorschlag wurde seitens SheSaid ohne Begründung abgelehnt und den Au­to­r:in­nen aber zugesichert, ihre Bücher nicht beim Sale zu verkaufen. Der taz versicherte die Ladenbesitzerin Emilia von Segner, man würde die Kritik an- und sehr ernst nehmen und wolle sich zeitnah darauf zurückmelden.

SheSaid steht nicht das erste Mal in der Kritik. 2021 wurde Emilia von Segner öffentlich dafür kritisiert, dass sie ihr Vermögen und die Nazivergangenheit ihrer Familie nicht transparent gemacht hatte. Der aus einer solchen Vergangenheit resultierenden Verantwortung scheint zumindest in diesem Fall nicht nachgegangen zu werden.

System einer Szene

Die Weigerung des SheSaid-Teams, an Ofek e.V. zu spenden, empfanden die Au­to­r:in­nen Laura Cazés, Nicholas Potter und Stefan Lauer als schockierend. „Wie mit unseren Büchern umgegangen wurde, geht über Tokenizing hinaus. Ich habe mich jedoch gefragt, ob wir überhaupt an die Öffentlichkeit damit gehen sollen, da meine Ressourcen aktuell begrenzt sind“, sagt Laura Cazés. Schließlich veröffentlichen die drei ein Statement auf Instagram. Auch SheSaid teilte den Beitrag wortlos auf der eigenen Instagram-Präsenz. Darunter sammelten sich antisemitische Kommentare.

Der Umgang mit Antisemitismus und jüdischen Au­to­r:in­nen durch SheSaidBooks mutet besonders mit Blick auf den Inhalt der aus dem Sale genommenen Bücher perfide an. Denn die häufige Unsichtbarmachung jüdischer und antisemitismuskritischer Perspektiven in intersektionalen Räumen wird darin genauestens beschrieben und analysiert.

Der Vorfall ist jedoch kein Einzelfall. Er hat System in einer Szene, die permanent auf dichotome, identitäre Kategorien zur Betonung des eigenen Opferdaseins setzt. Und die dabei die Analyse von Ideologien und ihrer intersektionalen Verschränkung, allem voran Antisemitismus und Islamismus, sowie den Schutz der Opfer dieser Ideologien verweigert.