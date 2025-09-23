piwik no script img

Anti-ESC in MoskauAngriff mit Schlager

Der Vietnamese Duc Phuc gewinnt den Intervision-Song-Contest. Dort grenzt man sich ausdrücklich von „Queerfreundlichkeit“ ab.

Porträt von Duc Phuc, er trägt seinen kitschigen Pokal aus Glas in der Hand und freut sich
Peppige Nibelungensage: Der Gewinner Duc Phuc Foto: Mikhail Tereshchenko/imago
Von Marina Mai

Für Vietnams Staatsmedien ist Duc Phuc ein Held: Er hat am Wochenende in Moskau den Intervision-Song-Contest gewonnen. Der 28-jährige, in Vietnam populäre Sänger gewann mit dem Titel „Der himmlische König“, einer musikalischen Interpretation eines Stoffes aus der vietnamesischen Mythologie, das mit vielen Lichteffekten aufgeführt wurde. Platz zwei ging an Kirgistan, Platz drei an Katar. Weitere Teilnehmerländer waren frühere Sowjetrepubliken wie Belarus, Kasachstan oder Usbekistan, aber auch Länder der Staatengruppe Brics.

Duc Phucs Show entspricht etwa einer peppig interpretierten Nibelungensage. Nur, dass das Format in Vietnam nicht so ungewöhnlich ist: Traditionelle nationale Stoffe erfreuen sich in dem südostasiatischen Land auch in der Popkultur einiger Beliebtheit. Zudem haben Vietnams Musiker die Erfahrung gemacht, dass gerade bei einem Publikum im Ausland traditionelle Stücke besonders gut ankommen. Und für Vietnams Staatsmedien ist der Sieg mit einem in der vietnamesischen Tradition tief verankerten Thema dann auch ein gutes Stück Nationalstolz.

Der Wettbewerb mit Teilnehmern aus 23 Staaten wurde erstmals abgehalten und gilt praktisch als Gegenveranstaltung zum Eurovision Song Contest, an dem Russland seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 nicht mehr teilnehmen darf. Russland selbst schickte den ultranationalistischen Sänger Jaroslaw Dronow alias Shaman ins Rennen.

Der Putin-Anhänger und Unterstützer des Krieges in der Ukraine ist in Russland durch sein nationalistische Lied „Ja Russki“ („Ich bin Russe“) bekannt geworden. Diese Worte brüllte er nach seinem Auftritt mit dem Wettbewerbstitel „Direkt ins Herz“ auch laut ins Mikrofon. Er zog allerdings seinen Beitrag im Nachhinein aus dem Wettbewerb zurück, offiziell weil er das Gastgeberland vertrete.

Das weckte dann in den sozialen Netzwerken in Vietnam den Verdacht, der Sieg des eigenen Sängers gegen den russischen Favoriten sei politisch gewollt und nicht etwa zustande gekommen, weil der musikalisch so überzeugt habe. Das erinnerte viele Vietnamesen an den Sieg der vietnamesischen Sängerin Ai Van Ha Thi beim Internationalen Schlagerfestival sozialistischer Länder in Dresden 1981. Die musikalisch mittelmäßige Frau gewann, obwohl andere Interpreten mehr überzeugen konnten, wohl weil man dem Land sechs Jahre nach dem Ende des Vietnamkrieges einen Sieg auch in der Kultur gönnen wollte. Auch zu Duc Phuc gehen in Vietnam die Meinungen auseinander.

Vorbild: Ein Liederwettbewerb aus dem Kalten Krieg

Doch Vorbild für den neuen Wettbewerb war nicht das Dresdner Festival, sondern der Intervision-Liederwettbewerb, der von 1977 bis 1980 als Gegenstück zum westeuropäischen Grand Prix Eurovision de la Chanson von den sozialistischen Ländern Mittel- und Osteuropas und einigen weiteren Staaten im polnischen Sopot ausgetragen wurde. Intervision hieß der Programmaustausch der Fernsehanstalten der sozialistischen Staaten. 2008 gab es einen ersten Versuch in Russland, wieder unter dem Namen Intervision einen Liederwettbewerb zu etablieren. Daran nahmen Staaten teil, die einst zur Sowjetunion gehörten. Es blieb allerdings ein einmaliges Ereignis.

Es werde bei dem Intervision-Wettbewerb „keine Perversionen und Verhöhnungen der menschlichen Natur“ geben, hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow auf einer Pressekonferenz gesagt. Er spielte damit auf queerfreundliche Beiträge beim Eurovision Song Contest an.

Dazu passt dann auch, dass der nächste Intervisions-Wettbewerb in Saudi-Arabien ausgetragen werden soll.

🏳️‍⚧️ SHANTAY. YOU PAY. 🏳️‍🌈

Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Eurovision Song Contest #ESC #LGBTQIA #Vietnam
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Zuschauer:innen des Queer Voices-Festival, eine in Drag
Queeres Filmfest in der Republik Moldau Dass die Liebe möglich ist
Beim Filmfestival Queer Voices in Chișinău geht es um mehr als Kino. Die dort vertretene Kunst wird durch reaktionäre Kräfte unterdrückt, auch Putin mischt mit.
Von Yelizaveta Landenberger
Zwei Demonstranten tragen Masken mit Putins Gesicht
Meduza-Auswahl 30. Jan. – 5. Feb. 2025 Russland macht Jagd auf Trans-Menschen
Die russischen Behörden suchen nach medizinischen Akten von Trans-Personen, um sie in Staatsdatenbanken zu überführen. Doch manche Kliniken haben vorgesorgt.
Von Tigran Petrosyan
Queere Menschen tanzen auf der Straße
Queere Menschen in Litauen „Wir sind wütend“
Litauen ist eines der queerfeindlichsten Länder Europas. Doch immer mehr Menschen gehen gerade auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren.
Von Norma Schneider
Jetzt Probelesen! 10 Ausgaben der wochentaz für nur 10 Euro

Act up. Read on.

Wir sind eine Stimme der queeren Community. In der wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt: um Menschen, um politische Kämpfe und Erfolge, um Realität und Utopien. Jetzt 10 Wochen testen – für nur 1 Euro pro Woche.

  • Wir sind eine Stimme der queeren Community und das seit unserer Gründung 1979
  • In unserer wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte
  • wochentaz – unsere Zeitung für sieben Tage, samstags neu in deinem Briefkasten
  • Mit Zukunft, den Seiten für Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Stadtland, den Seiten für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

Entspannt testen: 10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Tanit Koch beim NDR Wird „Klar“ nun klarer?
2
Explodierende Gesundheitskosten Wie war das mit der Würde des Menschen?
3
Zweistaatenlösung im Nahen Osten Der Lackmus-Test
4
Religiöse Siedler im Westjordanland Im Namen Gottes
5
Provokationen für die Nato-Staaten From Russia with Fear
6
Anerkennung Palästinas im Westen Überfällig, aber ungenügend