piwik no script img

Anklage gegen „Wegwerf-Agenten“Bundesanwalt wirft zwei Ukrainern Sabotage für Russland vor

Russische Sabotage: Zwei mutmaßliche „Low-Level-Agenten“ sollen GPS-Tracker verschickt haben und planten wohl Anschläge mit Paketbomben.

Schild an der Bundesanwaltschaft mit Hoheitsabzeichen (Adler)
Der Generalbundesanwalt erhebt Anklage gegen russische Spione Foto: Christoph Schmidt/dpa

afp/taz | Acht Monate nach der Festnahme von drei Ukrainern, die Sabotageplänen in russischem Auftrag zugestimmt haben sollen, hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen zwei von ihnen erhoben. Nach Angaben der Karlsruher Behörde vom Dienstag sollen Daniil B. und Vladyslav T. vorgehabt haben, Pakete mit Sprengsätzen aufzugeben. Diese hätten sich in Deutschland oder auf dem Weg in die Ukraine entzünden sollen.

So sollte möglichst großer Schaden entstehen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu beeinträchtigen, wie die Bundesanwaltschaft ausführte. Die drei Männer hätten bereits im März 2025 von Köln aus zwei Pakete mit aktivierten GPS-Trackern in Richtung Ukraine geschickt, um Versandrouten und Transportabläufe beim Paketdienstleister auszuforschen. Den Auftrag dazu soll ein russischer Geheimdienst über Mittelsmänner in der Ukraine erteilt haben.

Die beiden Verdächtigen wurden im Mai in Köln und Konstanz festgenommen, der dritte Mann, Yevhen B., in der Schweiz. Er wurde im Dezember nach Deutschland ausgeliefert. Gegen ihn soll den Angaben zufolge „zeitnah“ ebenfalls Anklage erhoben werden. T. und Daniil B. wirft die Bundesanwaltschaft geheimdienstliche Agententätigkeit, Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und Verabredung zur schweren Brandstiftung vor. Über die Zulassung der Anklage entscheidet das Oberlandesgericht Stuttgart.

Billig-Agenten über Social Media

Nach taz-Informationen spielte das Bundesamt für Verfassungsschutz eine wichtige Rolle bei der Enttarnung des Trios. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte bei Festnahme im Mait von einem „sehr ernsten Vorgang“ gesprochen. Russland versuche mit allen Mitteln, „westliche Demokratien zu destabilisieren“. Der Grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz sprach von einem „hybriden Krieg gegen die Verbündeten der Ukraine“. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) nannte die Festnahme im Mai einen „wichtigen Ermittlungserfolg“.

Der Gütertransport war zudem schon früher Ziel der russischen Nachrichtendienste. Im Sommer 2024 waren an mehreren europäischen Flughäfen mit Sprengsätzen präparierte Pakete in Flammen aufgegangen: Im DHL-Logistikzentrum Leipzig, im britischen Birmingham und in der Nähe Warschaus in Polen. Nach den versuchten Anschlägen auf den Luftfrachtverkehr wurde der russische Geheimdienst GRU als Drahtzieher identifiziert. Auch hier soll bereits ein Ukrainer mitgewirkt haben, der von Russland für diese Aufgabe angeheuert worden sein soll.

Die russischen Dienste sollen zuletzt verstärkt auf sogenannte „Wegwerf-Agenten“ oder auch „Low-Level-Agenten“ gesetzt haben. Dabei handelt es sich um kurzfristig angeheuerte Personen ohne Geheimdienstausbildung, die über soziale Medien angestiftet werden, gegen Bezahlung einfachere Missionen zu übernehmen. Das BKA warnt vor Anwerbeversuchen über Social-Media-Kanäle.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in der Ukraine #Russland #Sabotage #Spionage #Geheimdienst
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Rettungszelte stehen vor dunkelen Häusern
Blackouts durch russische Luftangriffe Wintertage ohne Strom und Heizung in Kyjiw

Durch einen massiven russischen Luftangriff sind in Kyjiw großflächig Strom und Heizung ausgefallen. Der starke Frost macht die Situation noch schlimmer. 

Von Julia Surkowa
Ein Mann mit einem Orden am Revers
Fake News und Hacker-Attacke Russischer Botschafter wegen Cyberangriff einbestellt

Die Bundesregierung ordnet nun auch eine Desinformationskampagne während der Bundestagswahl Russland zu. Die Grünen fordern härtere Gegenmaßnahmen.

Von Sabine am Orde
Güterzüge in einem Rangierbahnhof
Geplante Angriffe auf Güterverkehr Mutmaßliche Saboteure im Auftrag Russlands enttarnt

Die deutschen Behörden haben drei Männer festgenommen, die Sabotageakte geplant haben sollen. Grünen-Innenexperte von Notz mahnt zu Wachsamkeit.

Von Frederik Eikmanns
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Superreiche und Klimakrise Ein Leben ohne Privatjet ist machbar
2
Aufstand in Iran Das religiöse Zombie-Regime ist am Ende
3
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
4
Angriff des US-Gesundheitsministers Das Ziel ist Spaltung
5
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
6
Trump gegen Jerome Powell Die Inflation würde zulegen