piwik no script img

Prozess gegen Kosovos Ex-PräsidentAnklage fordert 45 Jahre Haft für Thaci

Der Kriegsverbrecherprozess gegen kosovarischen Ex-Präsidenten naht dem Ende. Die Beweislast sei erdrückend, sagt Anklägerin Kimberly West.

Porträts von drei Männern auf einem großen roten Banner hängen über einem Podium, auf dem eine Reihe von Männern ein Transparent hält
Große Unterstützung für die ehemaligen UCK-Kommandeure (v.l) Rexhep Selimi, Hashim Thaci und Kadri Veseli (Skopje, 13.12.2025) Foto: Light Studio Agency/imago

afp/ap | Das Verfahren gegen den früheren kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci und drei weitere Beschuldigte nähert sich einem Urteilsspruch. Anklägerin Kimberly West erklärte am Montag zum Beginn der Schlussplädoyers in dem Prozess vor dem von der Europäischen Union unterstützten Kosovo-Sondergericht in Den Haag, es gebe überwältigende Beweise, dass sich die Angeklagten der Folter und Ermordung von Menschen schuldig gemacht hätten, die sie im Unabhängigkeitskrieg gegen Serbien (1998 bis 1999) als Verräter betrachtet hätten. Die „Schwere der Anschuldigungen“ gegen Thaci habe „im Laufe der Zeit nicht abgenommen“, sagte West.

Zeugen und Opfer hätten sich so danach gesehnt, die Wahrheit ans Licht zu bringen, dass sie bereit gewesen seien, durch ihre Aussagen ein „Klima der Einschüchterung“ zu riskieren, sagte West. Thaci, die früheren Parlamentspräsidenten Kadri Veseli und Jakup Krasniqi sowie der Ex-Abgeordnete Rexhep Selimi hätten als Kommandeure der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) der in Zeugenaussagen vor Gericht dargelegten Beweislage zufolge eine Politik der Verfolgung von politischen Gegnern und von Zivilisten betrieben, die sie als Kollaborateure und Verräter betrachtet hätten, sagte West.

Thaci beteuerte seine vollständige Unschuld

Die Taten, die den Angeklagten vorgeworfen werden, sollen sich von 1998 bis September 1999 im Kosovo sowie im Norden Albaniens ereignet haben, sowohl während des Krieges als auch danach. Die Staatsanwaltschaft hat für alle Angeklagten 45 Jahre Haft gefordert.

Thaci hatte im Jahr 2020 sein Amt niedergelegt, um sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. In zehn Anklagepunkten werden ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Zum Prozessbeginn im Jahr 2023 hatte er seine vollständige Unschuld beteuert. Auch die anderen Angeklagten wiederholten Unschuldsbeteuerungen, die sie in Anhörungen vor dem Prozess abgegeben hatten.

Das Gericht in Den Haag wurde nach einem Bericht des Europarats aus dem Jahr 2011 eingerichtet. Es ist Teil des kosovarischen Justizsystems, aber international besetzt. Diese Ausrichtung trägt der Sorge um die Sicherheit von Zeugen Rechnung. Im Jahr 2022 hatte das Gericht zwei Anführer eines kosovarischen Veteranenverbands verurteilt. Vorgeworfen wurde ihnen, Zeugen mit der Veröffentlichung vertraulicher Dokumente eingeschüchtert zu haben. Auch gegen Thaci soll in Kürze ein weiteres Verfahren wegen der Einschüchterung von Zeugen beginnen.

Thaci und seine Mitangeklagten werden im Kosovo immer noch als Helden verehrt. Am 17. Februar, dem letzten Prozesstag, der zufällig auf den kosovarischen Nationalfeiertag fällt, ist in der Hauptstadt Pristina eine Solidaritätskundgebung geplant.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann schaut in die Kamera
Bujar Bukoshi gestorben Kämpfer für die Unabhängigkeit des Kosovo

Er war Premierminister des Kosovo vor dem Krieg, zeitweise im deutschen Exil. Der liebenswürdige Politiker stand für eine Politik der Gewaltlosigkeit.

Von Erich Rathfelder
Hashim Thaci und andere Menschen in einem Gerichtssaal
Kosovos Ex-Präsident vor Gericht Worte des Bedauerns für die Opfer

Hashim Thaçi muss sich wegen Kriegsverbrechen vor einem Sondertribunal in Den Haag verantworten. Für seine Anhänger ist er immer noch ein Held.

Von Erich Rathfelder
Übersicht über die Stadt Mitrovica im Kosovo
15 Jahre unabhängiges Kosovo Die Sirenen von Mitrovica

Vor 15 Jahren erklärte sich das Kosovo für unabhängig. Doch der Konflikt mit Serbien blockiert den Fortschritt. Besuch in einer geteilten Stadt.

Von Jean-Philipp Baeck
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
AfD-Verbot Hört doch endlich zu!
2
Massaker in Iran Die unsolidarische Linke
3
Urteil im Fall Maja T. in Ungarn Unrecht im Recht
4
Die Kirche in der Bundeswehr Zeit, Schluss zu machen
5
Diskussion über Rentenreform Merz will die Altersvorsorge dem Kapitalmarkt ausliefern
6
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“