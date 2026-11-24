Klein, aber fein: In schöner Regelmäßigkeit zeigt das Museum für Architekturzeichnung der Tchoban Foundation, 2013 auf dem Gelände des Pfefferbergs am Rande des Teutoburger Platzes eröffnet, immer wieder Ausstellungen, die sich dem Anime, der japanischen Animationsfilmkunst, widmen. In der Regel stehen die fertigen Filme, Regisseure, die Animation oder beliebte Charaktere im Mittelpunkt.

Dabei sind an Animationsfilmproduktionen – ob aus Ost oder West – viele Künstler mit sehr unterschiedlichen Fertigkeiten beteiligt. Die Szenografie – die Ausgestaltungen von Anime-Hintergründen –, ist ein oft übersehener, aber wesentlicher Teil dieser Filme. Hierin liegt der Fokus der aktuellen Schau „Nizō Yamamoto – Meister der Anime-Szenografie“. Der Hintergrund wird also zum Hauptdarsteller.

Anerkennung für Schattenkünstler

Stefan Riekeles, der auch die früheren Anime-Ausstellungen bei Tchoban kuratiert hat, ist ein Experte für dieses Segment. Mit Nizō Yamamoto (1953–2023) bietet er einem Künstler eine Bühne, der viele wichtige Animes der vergangenen vier Jahrzehnte geprägt hat, jedoch wie viele seiner Zunft im Schatten der berühmteren Regisseure stand. Als Artdirector schuf er Entwürfe und Hintergründe für Filme des berühmten Ghibli-Studios wie „Das Schloss im Himmel“ (1986) oder „Prinzessin Mononoke“ (1997), aber auch für zahlreiche Filme anderer Studios wie Madhouse oder Nippon Animation.

Die Ausstellung Nizō Yamamoto: „Meister der Anime-Szenografie“. Museum für Architekturzeichnung (Tchoban Foundation), Berlin, bis 10. Januar 2027. Katalog (Riekeles Gallery): 55 Euro

Seine wesentliche Aufgabe als Artdirector bestand darin, in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Regisseur den künstlerischen Look des Films oder einzelner Szenen festzulegen. Dafür stellte er sogenannte „Imageboards“ her, lockere, manchmal auch sehr ausgefeilte Entwürfe zu Hintergründen. Sie setzen im Drehbuch festgelegte Szenen erstmalig in Bilder um, legen Kamerawinkel und Schauplätze fest, setzen das Licht.

Yamamoto war ein Meister darin, solche visuellen Stimmungen zu kreieren und schuf bereits ausgefeilte Licht- und Schattenspiele in seinen Farbskizzen. Etwa für „Die letzten Glühwürmchen“ (1988, Regie: Isao Takahata), eine tragische wie poetische Literaturverfilmung um den Überlebenskampf zweier Kinder in Kōbe während des Zweiten Weltkriegs. Yamamoto zeichnete hier besonders ausdrucksstarke atmosphärische Studien, die dann von den Hintergrundmalern im Detail umgesetzt werden.

Diese aufwendigen Gemälde schuf Yamamoto aber auch häufig selbst, wie die Ausstellung in zahlreichen Beispielen zeigt, besonders berühmt war er für seine Himmels- und Wolkenbilder, besonders schwer zu fassende Motive. „Die letzten Glühwürmchen“, produziert vom Studio Ghibli, bezeichnet Yamamoto selbst als sein Meisterwerk.

Ähnlich beeindruckend sind auch Yamamotos Image Boards zum Film „Prinzessin Mononoke“ (1997). In der Vorproduktion entstanden Bilder zum Wald des Hirschgottes, einer besonders beeindruckenden Sequenz im fertigen Film. In seinen Entwürfen, die auf Recherchen im Nationalpark der Insel Yakushima beruhten, gab Yamamoto die Richtung vor für die Vorstellung des „atmenden Waldes“, experimentierte mit Farben und Formen und stimmte sich dabei mit Regisseur Hayao Miyazaki ab.

Die Maxime des Künstlers war zwar, dass seine Hintergründe möglichst nicht als solche wahrgenommen werden sollten und den Film eher atmosphärisch unterstützen sollten. Hier schuf er jedoch zweifellos Bilder, die nicht nur der Handlung dienten, sondern auch selbst lange im Gedächtnis blieben.

Stefan Riekeles zeigt in der klug aufgebauten Ausstellung ein beeindruckendes Konvolut an durchweg analog entstandenen Originalzeichnungen, Image Boards und Hintergrundgemälden. Beim Verlassen verspürt man den Wunsch, die Filme, an denen Nizō Yamamoto mitgewirkt hat, noch einmal anzusehen – und dabei genauer hinzuschauen.