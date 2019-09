André Acimans Roman „Fünf Lieben lang“

Ein Buch voller Geheimfächer

Der Roman „Call Me By Your Name“ von André Aciman wurde in seiner Verfilmung ein Welterfolg. Nun legt der US-Autor ein neues Werk vor.

Er hat es wieder getan: André Aciman führt uns ins sonnentrunkene Italien – und erzählt vom Leiden und vom Hochgefühl des Verliebtseins. „Enigma Variations“ heißt der vierte, just auf Deutsch erschienene Roman des US-Schriftstellers im Original.

Und ja, es geht um die Variationen des Rätsels, das wir uns selbst sind und das immer wieder aufs Neue variiert wird in diesem Ausnahmezustand des Verlangens, einen noch Fremden aufs Innigste kennenzulernen und die Welt mit seinen Augen zu sehen – so sehr perspektivwechselnd, dass er einen selbst quasi bei seinem Namen nennen könnte. „Call Me By Your Name“ hieß Acimans Romandebüt aus dem Jahr 2007, das ein Jahrzehnt später in seiner oscarprämierten Verfilmung zu einem Klassiker des queeren Kinos wurde. Der Name des Titelsongs: „Mystery of Love“.

Um ein Mysterium geht es auch in „Fünf Lieben lang“ – so der deutsche Titel des neuen Romans. Das Wort „Liebe“, das ihm sein Verlag in den Titel geschrieben hat, verwendet Aciman dagegen gar nicht. In fünf lose verbundenen Episoden mit teils großen Zeitsprüngen und in unterschiedlichsten Tonlagen (von hilflos-schwärmend bis scheinbar abgebrüht und krankhaft eifersüchtig) erzählt dessen Ich-Erzähler Paul vom Verliebtsein.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Paul begibt sich, wenn diese Proust-Analogie erlaubt sei, auf die Suche nach der verlorenen Zeit, als er zu Beginn des Buchs auf die sizilianische Insel zurückkehrt, auf der er zehn Jahre zuvor als Zwölfjähriger die Augen nicht lassen konnte vom Holzhandwerker Giovanni, der ein Möbelstück der Eltern reparierte – und dabei ein geheimes Fach in dessen Innerem vorfand.

Das Buch André Aciman: „Fünf Lieben lang“, Christiane Buchner, dtv Verlag, München 2019, 352 S., 22 Euro

Solche Geheimfächer hat Aciman in diesem Roman viele installiert, der eben um die „fünf Lieben“ des Protagonisten – Giovanni, Maud, Manfred, Chloe und Heidi – kreist. Es ist ein mutiger Roman, denn mit einem ernst gemeinten, gänzlich unironischen Geständnis der Liebe macht man sich heute leicht angreifbar.

Aciman hat sich offenbar bei den Besten (siehe Proust) ein Storytelling angeeignet, das die Kraft hat, einen heftig an der auch literarisch oft kolportierten Konvention zweifeln zu lassen, dass die Liebe nur dann aufrichtig und wahr sei, wenn es sie nur einmal im Leben gäbe.