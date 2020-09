AnarchistInnen über Belarus: „Ich hörte Schreie aus den Zellen“

Die beiden sind aus Belarus und leben in Kiew. Ihren wahren Namen wollen sie nicht verraten. Alexej ist vor einem Jahr in die Ukraine geflohen, Nastja hatte sich an den Protesten gegen die Wahlfälschung beteiligt und war sofort am 9. August abends inhaftiert worden. Nach viereinhalb Tagen wurde sie aus der Haft entlassen, wenig später floh sie in die Ukraine. Der Treffpunkt für das Interview ist an der Kiewer U-Bahn-Station Universität. Alexej ist ein Hüne von Mann, mit Glatze und einem muskulösen Körper. Er könnte auch Polizist sein. Seine Mutter ist Ukrainerin, sein Vater Russe. Nastja ist mindestens zwei Köpfe kleiner als ihr schwergewichtiger Genosse, trägt ein schwarzes Jäckchen mit Kapuze. Ihr Auftreten passt eher zu einer politisch aktiven Frau aus der autonomen Szene.