Alleskönner Datteln : Das Brot der Wüste

Datteln sind nicht nur ungeheuer nahrhaft, sondern auch als Zuckeralternative beliebt. Man kann allerhand damit zaubern.

Mit einer Dattel bricht man das Fasten in der islamischen Welt, nicht umsonst nennt man sie das Brot der Wüste. Denn eine Handvoll Datteln ist die einfachste und nahrhafteste Mahlzeit der Welt! Datteln enthalten nicht nur viel Zucker und Kohlenhydrate, sondern auch wichtige Ballaststoffe und können dank der Aminosäure Tryptophan sogar beim Einschlafen helfen. Gleichzeitig haben Datteln viele Ballaststoffe und unterstützen so unser köpereigenes Mikrobiom. Wem die Verdauung also immer wieder zu schaffen macht, der kann es neben der berühmten Pflaume also auch mit ein paar Datteln pro Tag versuchen.

Die Dattel ist auch als Zuckeralternative beliebt. Kleingeschnitten oder in warmer Flüssigkeit aufgelöst ersetzt sie den süchtig machenden ungesunden Industriezucker. Frische Datteln gibt es bei uns nur von September bis Januar. Es gibt rund 1.500 verschiedene Dattelsorten in allen möglichen Farben und Formen. Manche mit höherem Zuckergehalt, andere mit einem Hauch von Karamell. Manche zergehen richtig auf der Zunge, andere sind bissfest, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind einfach köstlich! In unseren Supermärkten spiegelt sich diese Vielfalt allerdings nicht wider.

Für den schnellen Energieschub passen Datteln hervorragend in einen morgendlichen Frischkornbrei, auch zu Dattelbällchen mit Gewürzen werden sie gern verarbeitet – oder zu Pralinen. Dafür hacke ich 100 Gramm Walnüsse und schneide etwa dieselbe Menge getrocknete Datteln klein. Gestiftelte Mandeln oder getrocknetes Obst passen ebenfalls in die Masse. Einfach alles gut mischen und einen Esslöffel Rum und Zitronenzeste dazugeben. Dann forme ich kleine Kügelchen, tauche sie entweder in flüssige Schokolade oder rolle sie in Walnussmehl oder Staubzucker. Fertig ist die Süßigkeit!

Datteln können aber auch ganz anders. Wer spontan seine Freunde und Familie zum Silvesterdinner mit einer ungewöhnlichen Vorspeise überraschen möchte, kann gefüllte Datteln in Weinteig machen. Dafür nehme ich 12 große, getrocknete Datteln, die ich jeweils entkerne. Außerdem 100 Gramm würzigen Schafskäse, den ich entrinde und in längliche Stücke schneide – damit fülle ich die Datteln.

wochentaz Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Dann siebe ich 100 Gramm Mehl in eine Schüssel und trenne ein Ei. Das Eigelb sowie 1/8 Liter Weißwein werden unter ständigem Rühren zum Mehl gegossen. Es entsteht ein dickflüssiger Teig, den ich mit Salz und Pfeffer würze. Vielleicht auch noch ein Hauch Kumin dazu. Dann schlage ich das Eiweiß steif und hebe es unter. Ich tauche die Datteln in den Teig und backe sie in heißem Öl aus. Abtropfen lassen und gleich servieren. Guten Appetit!