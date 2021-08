Aktuelle Nachrichten zu Afghanistan : Bundeswehr in Gefecht involviert

Bei dem Angriff am Kabuler Flughafen kommt ein afghanischer Soldat ums Leben. US-Präsident Biden erwägt eine Verlängerung des Evakuierungseinsatzes.

Taliban: Pandschir-Frage soll politisch gelöst werden

Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan wollen die offene Machtfrage in der noch nicht von ihnen eroberten Provinz Pandschir durch Gespräche lösen. Pandschir im Nordosten Kabuls ist die einzige Provinz, die noch nicht von den Islamisten kontrolliert wird. Man bemühe sich, das Problem mit politischen Mitteln zu lösen, erklärten die Taliban am Montag auf Twitter. Gleichzeitig hieß es, Taliban-Kämpfer aus den Nachbarprovinzen Pandschirs – Badachschan, Tachar und dem Bezirk Andarab in Baghlan – hätten Positionen in der Nähe der Provinz bezogen.

Weiter hieß es, in den Bezirken Pul-i Hisar und Dih Salah in der Provinz Baghlan sei jegliche feindliche Präsenz beseitigt worden. In den vergangenen Tagen hatte es Berichte von Scharmützeln örtlicher Milizen mit Taliban in der Provinz Baghlan gegeben.

Am Samstag hatte der bisherige Vorsitzende des Rates für Nationale Versöhnung, Abdullah Abdullah, Gespräche über die Zukunft der Provinz Pandschir mit Vertretern aus der Provinz abgehalten. (dpa)

Deutsche Soldaten in Feuergefecht involviert

Bei einem Feuergefecht afghanischer Sicherheitskräfte sowie deutscher und US-amerikanischer Soldaten mit unbekannten Angreifern am Flughafen Kabul ist eine afghanische Sicherheitskraft getötet worden. Drei weitere wurden am Montagmorgen verletzt, wie die Bundeswehr auf Twitter mitteilte. Alle deutschen Soldaten seien unverletzt geblieben.

Nach Angaben der Bundeswehr kam es zu dem Schusswechsel gegen 04.15 Uhr (MESZ) am Nordtor des Airports. Von dem Flughafen starten die Evakuierungsflüge, mit denen westliche Staaten nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban eigene Bürger und afghanische Ortskräfte außer Landes bringen.

Die deutsche Botschaft hatte erst kurz zuvor gewarnt, dass es an den Zugängen immer noch sehr häufig zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen komme. Das Tor im Norden sei weiter geschlossen. Aufgrund der Sicherheitslage riet die Botschaft Bundesbürgern und afghanischen Ortskräften „dringend“ von Fahrten zum Flughafen ab. Es sei vorläufig grundsätzlich sicherer, zu Hause oder an einem geschützten Ort zu bleiben.

Die US-Regierung hatte erst am Sonntag Sorgen vor einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen oder in der Umgebung geäußert. „Die Bedrohung ist real, sie ist akut, sie ist anhaltend“, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, im Sender CNN. Man nehme die Warnungen „absolut todernst“. Die militant-islamistischen Taliban und der regional aktive Zweig des IS sind verfeindet und haben in der Vergangenheit gegeneinander gekämpft. (dpa)

Biden schließt Verlängerung des Einsatzes nicht aus

Die USA haben ihre Evakuierungsflüge aus Afghanistan nach Angaben von Präsident Joe Biden beschleunigt. Seit 14. August seien 28.000 Menschen ausgeflogen worden, 11.000 davon an diesem Wochenende, sagte Biden am Sonntag (Ortszeit). Am Flughafen Kabul warten jedoch Zehntausende weitere Menschen. Ihr Abflug verzögert sich durch Sicherheitsprüfungen und bürokratische Hürden.

Biden sagte, möglicherweise würden die Evakuierungsflüge über den 31. August hinaus verlängert, den er als Enddatum für den Abzug der US-Truppen genannt hat. „Wir hoffen, dass wir nicht verlängern müssen, aber es gibt Diskussionen“, sagte er. „Jeder Amerikaner, der nach Hause will, wird nach Hause kommen.“ (ap)

Bundeswehr fliegt weitere 213 Menschen aus

Die Bundeswehr hat inzwischen mehr als 2.700 Menschen aus Kabul ausgeflogen, darunter mehr als 1.800 Afghanen. In der Hauptstadt des Nachbarlandes Usbekistan, Taschkent, landete nach Angaben der Bundeswehr aus der Nacht ein Flugzeug mit 213 Passagieren. Vor einer Woche hatten die militant-islamistischen Taliban Kabul erobert und die Macht übernommen. Seitdem fürchten sich Oppositionelle, Journalisten, Menschenrechtler und auch Ortskräfte, die für westliche Staaten tätig waren, vor Racheaktionen. (dpa)

Kommunen fordern Kontingentlösung für Geflüchtete

In Deutschland fordern die Kommunen von der Bundesregierung, eine internationale Kontingentlösung für Geflüchtete aus Afghanistan vorzubereiten. Über die Ortskräfte und ihre Familien hinaus würden auch viele andere Afghanen ihr Heil in der Flucht suchen, sagte Gemeindebunds-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Rheinischen Post. Daher brauche es internationale Vereinbarungen für die Aufnahme. „Dabei muss sichergestellt werden, dass nicht gerade Deutschland, das schon sehr viele Flüchtlinge etwa aus Syrien aufgenommen hat, am Ende die Hauptlast trägt.“ (rtr)

Zivile Flugzeuge sollen Evakuierung unterstützen

Die USA verpflichteten inzwischen sechs US-Fluggesellschaften, insgesamt 18 Maschinen zur Verstärkung des Evakuierungseinsatzes bereitzustellen. Die zivilen Flugzeuge sollen dabei nicht in Kabul selbst landen, sondern beim Weitertransport von Geretteten von US-Luftstützpunkten in ihre Zielländer helfen. (afp)