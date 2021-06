Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : Olympische Spiele vor Publikum?

Auch in Japan sinken die Infektionszahlen, das Land erwägt nun doch, einheimische Zu­schaue­r:in­nen zuzulassen. Die Bundesregierung verlängert Kurzarbeit-Regelungen.

Olympische Spiele doch vor Publikum?

Die Olympischen Spiele in Tokio könnten einem Medienbericht zufolge nun doch vor Zu­schaue­r:in­nen stattfinden. Die Regierung in Japan und die Organisatoren der Spiele würden wegen sinkender Fallzahlen in Erwägung ziehen, einheimisches Publikum zuzulassen, berichtet die Zetung Asahi.

Aufgrund der Coronapandemie und ihrer Risiken sind ausländische Zu­schaue­r:in­nen bereits ausgeschlossen. Die Veranstaltung wurde wegen der Pandemie bereits vom Jahr 2020 auf 2021 verschoben. (rtr)

Drosten fürchtet sinkende Impfbereitschaft

Der Virologe Christian Drosten hat vor Rückschlägen für die Impfkampagne über den Sommer in Deutschland gewarnt. Man müsse aufpassen, dass die Menschen künftig nicht nachlässig würden und sich zum Beispiel die Zweitimpfung nicht mehr abholten, weil sie keine Lust mehr hätten oder es zu kompliziert sei, sagte der Leiter der Virologie der Berliner Charité am Dienstag im Podcast „Coronavirus-Update“ (NDR-Info). „Solche Dinge dürfen einfach nicht eintreten. Das wird, glaube ich, die nächste große Aufgabe sein.“

Drosten erwartet demnach in einigen Wochen eine Diskussion über die Förderung der Impfbereitschaft. Ziel seien mindestens 80 Prozent Zweifachimpfungen, zumindest in der „impffähigen erwachsenen Bevölkerung“, erinnerte er. Dies werde hoffentlich bis Ende August, Mitte September erreicht werden.

Auch nach der Aufhebung der festgelegten Reihenfolge seit Montag bleibe es zunächst wichtig, die Gruppen zu impfen, in denen dies wegen des erhöhten Covid-19-Risikos dringlich sei. Das Augenmerk müsse im Moment noch auf der Versorgung der Menschen ab Mitte 40 liegen, so Drosten. Aktuell liegt der Anteil der vollständig Geimpften in der Bevölkerung bei knapp 22 Prozent.

Dass die Impfkampagne nicht ins Stocken gerät, ist für den Wissenschaftler auch vor dem Hintergrund der als besorgniserregend eingestuften Virusvarianten wichtig: Die zunächst in Indien entdeckte Mutante Delta oder ähnliche Varianten würden „sicherlich bis zum Herbst hier auch das Feld dominieren“, sagte Drosten. Es gelte, bis dahin für eine möglichst hohe Impfquote bei Erwachsenen zu sorgen. (dpa)

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Infektionszahlen sinken weiter

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 3.254 neue Positiv-Tests. Das sind 1.663 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 20,8 von 22,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Ein­woh­ne­r:in­nen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

107 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 89.491. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Coronatests positiv aus. (rtr)

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Kurzarbeitregelung verlängert

Bei Kurzarbeit bekommen die Arbeitgeber noch bis Ende September die Sozialbeiträge von der Bundesagentur für Arbeit (BA) in voller Höhe erstattet. Darauf hat sich die Bundesregierung nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag verständigt. Das Kabinett werde am Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf den Weg bringen, hieß es in Regierungskreisen.

Neben der vollen Erstattung der Sozialbeiträge wird auch der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld bis Ende September fortgeschrieben. „Die Regelungen dieses Verordnungsentwurfs führen zu Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2021“, heißt es in dem Reuters vorliegenden Entwurf.

Seit Jahresanfang hat die BA bereits über 13 Milliarden Euro für Kurzarbeit ausgegeben. Bis Anfang Juni wurden 7,9 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld ausgezahlt, während 5,3 Milliarden Euro für die Erstattung der Sozialbeiträge an Unternehmen flossen. Im März wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten der BA für 2,61 Millionen Ar­beit­neh­me­r:in­nen konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. (rtr)