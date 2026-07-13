dpa | Der frühere niedersächsische AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes wird aus der Landtagsfraktion ausgeschlossen. Der 60-Jährige sei aus der Partei ausgetreten und könne laut Satzung damit auch nicht mehr Mitglied der Fraktion sein, teilte sein Nachfolger Klaus Wichmann mit. Marzischewski-Drewes selbst erklärte auf dpa-Anfrage, er sei weder aus der Partei noch aus der Fraktion aktiv ausgetreten. Nach dpa-Informationen erlosch seine Mitgliedschaft wegen ausstehender Mandatsträgerabgaben.

Die Fraktion forderte ihn auf, sein Landtagsmandat niederzulegen. Er habe es „als AfD-Mitglied und im Vertrauen unserer Mitglieder“ erworben, sagte Wichmann. Marzischewski-Drewes könnte aber auch als fraktionsloser Abgeordneter im Landtag bleiben.

Zur Landtagswahl 2022 war Marzischewski-Drewes als Spitzenkandidat der AfD angetreten. Seit Ende 2022 ist er Mitglied des Landtags, von November 2022 bis Februar 2024 war er dort Vorsitzender der AfD-Fraktion. Zuletzt hatte er dem Landesverband öffentlich mangelnde innerparteiliche Demokratie vorgeworfen und zu den Unterzeichnern eines „Brandbriefs“ gegen die Landesführung gehört. Die AfD wies die Vorwürfe zurück: „Die AfD Niedersachsen ist geschlossen wie nie.“