piwik no script img

Ägyptisches Museum München auf InstagramTutanchamun und die Liebe

Aus altem Gold mach neu: Immer mehr Museen inszenieren sich mit Witz auf Social Media. Das Ägyptische Museum München etwa als Ort der Liebe – und Trennung.

Ausstellung im Ägyptischen Museum
Weltuntergang vor untergegangenen Welten: Ausstellung im Ägyptischen Museum Foto: SMAeK/Foto: Claus Rammel
Johannes Drosdowski

Von

Johannes Drosdowski

Museen sind großartige Orte für Dates. Nicht nur für das erste oder zweite, auch für das hundertste. Gut, vielleicht ist es nicht ideal, sich in der vollgestopften Abgusssammlung der Universität Tübingen durch die enorm einschüchternde Körperlichkeit antiker Götter zu quetschen. Aber andere Kollektionen können romantikfördernd wirken. Die Sinnlichkeit von Renaissancemalerei etwa oder verstandraubende Lichtinstallationen.

Museen zeigen uns nicht nur eine neue Welt, sondern auch, wie die andere Person tickt. Kann auch sie über den Humor von Frans Hals lachen? Staunt sie vor der Fischsammlung im Naturkundemuseum? Wie viel Spaß hat sie dabei, auf Knöpfe zu drücken, damit im Museum für Technik Dinge blinken oder laute Geräusche machen? Wie reagiert sie auf die Raubgüter des Kolonialismus?

Wer im Spionagemuseum durch den Laser-Parkour turnt und ein kleines bisschen mit Beweglichkeit angibt, kann sich gleichzeitig fragen: Warum finde ich Geheimcodes gerade spannender als mein Gegenüber? Nicht vorrangig, aber auch deswegen ist es tragisch, dass die Politik die Gelder kultureller Einrichtungen so sehr schmälert.

Doch aus dem alten Gold in Form von kulturell bedeutsamen Klunkern erschaffen öffentliche Einrichtungen dieser Tage neues Gold für die neuen Medien. Das Insta-Game des Ägyptischen Museums München etwa pendelt umwerfend zwischen Information, Begeisterung, Peinlichkeit und Selbstironie.

Der Trost der Weltgeschichte

Dabei liefert es auch das Glanzstück-Video „Orte zum Schlussmachen im Ägyptischen Museum München“: Zur melancholischen Meme-Melodie „Imaginators“ von Jay Varton zeigt es Exponate und titelt dazu wunderbar stumpfe Schlussmachzeilen. Goldschmuck: „Unsere goldenen Zeiten sind vorbei.“ Sarkophage: „Unsere Beziehung ist tot.“ Zerbrochene Hieroglyphen: „Ich verstehe dich einfach nicht mehr.“

Will man so Schluss machen? Nein, das wäre arg gemein. Will man von Freun­d*in­nen mit solchen Sprüchen aufgefangen werden, wenn die Beziehung endet? Ja! „Schau, ich weiß, deine Welt geht gerade unter. Sollen wir uns eine andere anschauen, die das schon hinter sich hat?“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #taz-Tipps #Instagram #TikTok #Ägyptologie #Museen #Liebe
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Gemälde mit einem Einhorn
Ausstellung im Barberini in Potsdam Zwischen Mythologie und Schokolade

Warum fasziniert ein Fabelwesen wie das Einhorn seit mehr als 4.000 Jahren? Eine Ausstellung geht dem ab Samstag auf die Spur.

Ein wertvolles Schmuckstück: eine mit Edelsteinen besetzte Brosche, die von der französischen Kaiserin Eugénie getragen wurde
Schmuckraub im Louvre Die prunkvollen Insignien vergangener Monarchien

Viele königliche Schmuckstücke raubten Diebe aus dem Louvre. Gibt es da eine Parallele zum Kronjuwelen-Raub während der Französischen Revolution?

Von Sophie Jung
Mit altägyptischen Figuren bemalte goldene Wand
Studie zu Grabkammer-Fund Tutanchamuns kosmischer Dolch

Schon seit Jahrzehnten vermuten Forscher in einer Klinge aus der Grabkammer Tutanchamuns Eisen eines Meteoriten. Eine Studie liefert neue Hinweise.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump will Ukrainekrieg beenden Nur eine drohende Niederlage zwingt Putin zu Zugeständnissen
2
Debatte um Kanzler-Aussagen Hinter dem Stadtbild
3
Rechtsruck in Deutschland Feindbild Demokratie
4
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
5
Ende der Boheme Das ist Kunst. Das kann weg
6
Todesschüsse auf Lorenz A. in Oldenburg Polizei ermittelt gegen Polizeiopfer