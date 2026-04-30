+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++Putin schlägt Trump Feuerpause vor

rtr/dpa | Der russische Präsident Wladimir Putin hat einem Berater zufolge seinem US-Amtskollegen Donald Trump eine Feuerpause in der Ukraine während der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges im Mai vorgeschlagen. Trump habe positiv reagiert, erklärt Kreml-Berater Juri Uschakow. Der US-Präsident glaube, dass eine Vereinbarung zur Beilegung des Krieges kurz bevorstehe. Putin habe der Ukraine in dem mehr als eineinhalbstündigen ‌Gespräch zudem vorgeworfen, auf „terroristische Methoden“ zurückzugreifen. Die beiden Staatschefs hätten auch über mögliche Wirtschafts- und Energieprojekte gesprochen.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Bus in der russischen Region Belgorod sind nach offiziellen Angaben drei Menschen getötet worden. Acht weitere Personen seien in einem Dorf nahe der Stadt Schebekino verletzt worden, teilt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit.

Die russische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2026 erstmals seit drei Jahren geschrumpft. Den Daten des Wirtschaftsministeriums zufolge lag das Minus bei 0,3 Prozent, nach einem Plus von 1,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Dabei verhinderte ein Wachstum im März einen stärkeren Rückgang. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte nach der Konjunkturschwäche zu Jahresbeginn ‌seine Spitzenbeamten gerügt und Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft gefordert.

Die Ukraine fordert Israel zur Beschlagnahmung des Schiffes „Panoramitis“ auf, das mutmaßlich Getreide aus den von Russland besetzten Gebieten transportiert. „Wir erwarten, dass die israelische Seite dies ernst nimmt, anstatt ⁠mit emotionalen Erklärungen zu reagieren“, schreibt der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X.

Russland verkleinert in diesem Jahr die jährliche Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz und verzichtet auf militärisches Gerät. Grund sei die Gefahr „ukrainischer ‌terroristischer Aktivitäten“, teilt ‌der Kreml mit. Die Parade am 9. Mai erinnert an den Sieg der ⁠Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht die Hafen-Infrastruktur in der südukrainischen Region Odessa mit Drohnen angegriffen. Dabei seien Wohngebäude ‌und ein Krankenhaus beschädigt sowie zwei Menschen verletzt worden, teilen ‌die örtlichen Behörden mit. Bei einem separaten Drohnen- und Raketenangriff auf die nordöstliche Region Sumy kommt ein Mensch ums Leben, zwei weitere werden verletzt. Die ukrainische Luftwaffe meldet ‌zudem, dass Russland seit Montagabend 171 Drohnen auf ⁠das Land abgefeuert habe. Davon habe ‌die Luftverteidigung 154 abgeschossen oder unschädlich gemacht.

Russische Getreidefracht abgewiesen

Nach scharfen Protesten aus der Ukraine soll eine russische Lieferung von Getreide aus besetzten ukrainischen Gebieten nach Medienberichten nicht in Israel entladen werden. Die Ladung des russischen Schiffs „Panormitis“ werde im Hafen von Haifa nicht angenommen, berichteten israelische Medien.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor mit Sanktionen gegen alle Beteiligten an dem Handel gedroht. Nach Selenskyjs Angaben hatte in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Frachter Getreide aus den besetzten ukrainischen Gebieten in Richtung Israel transportiert. Am Montag bestellte das ukrainische Außenministerium in Kyjiw deshalb den israelischen Botschafter Michael Brodsky ein. Israels Außenminister Gideon Saar hatte gefordert, Kyjiw solle Beweise für seine Vorwürfe vorlegen.