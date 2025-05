+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++Merz empfängt Selenskyj in Berlin

Merz empfängt Selenskyj in Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit militärischen Ehren in Berlin. „Bei dem Besuch wird es um die deutsche Unterstützung der Ukraine und die Bemühungen um einen Waffenstillstand“ mit Russland gehen, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwochmorgen. Um 13.30 Uhr werden Merz und Selenskyj vor die Presse treten, am Nachmittag trifft Selenskyj Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Der Besuch erfolgt inmitten einer neuen Debatte über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Die Polizei in der Hauptstadt ist mit 2.400 Beamten im Einsatz, es gibt zahlreiche Verkehrseinschränkungen.

Merz tritt seit seinem Amtsantritt als starker Unterstützer der Ukraine auf. Mit seiner Äußerung am Montag, es gebe „keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen“, hatte Merz am Montag die Diskussion um eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern neu entfacht. Merz verwies dabei auf entsprechende Absprachen mit europäischen Verbündeten und den USA.

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte die Bundesregierung auf, den Fokus auf weitreichende Waffensysteme für die Ukraine zu legen. Es sei nun „allerhöchste Zeit, endlich an Taurus auszubilden und das System zu liefern“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ vom Mittwoch.

Die Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), begrüßte Merz' Entscheidung zur Aufhebung der Reichweitenbeschränkungen als „überfällig“. Dem Sender Bayern 2 sagte sie: „Das, was die Deutschen bislang liefern, reicht nicht im Entferntesten dorthin, wo der Storm-Shadow oder der ATACMS der Amerikaner hinreicht.“ Daher könne sich diese Debatte „letztendlich nur auf den Marschflugkörper Taurus beziehen“.

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, hielt sich hingegen zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zurück. „Ich halte nichts davon, dass wir diese strategischen Diskussionen in der Öffentlichkeit führen“, sagte er den Sendern RTL und ntv. Es müssten einige Fragen beantwortet werden, „bis es zu dieser Entscheidung kommt“. (afp)

Russland zieht nach Angaben aus Kiew mehr als 50.000 Soldaten an der Front in der ukrainischen Region Sumy zusammen. „Jetzt ziehen sie auch Soldaten in Richtung Sumy zusammen. Mehr als 50.000“, sagte Selenskyj am Dienstag vor Journalisten laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Russland wolle „eine Offensive auf Sumy vorbereiten“, fügte er hinzu.

Russland greift die Grenzregion Sumy wieder verstärkt an, seitdem die ukrainische Armee im März aus der benachbarten russischen Region Kursk vertrieben worden war.

Selenskyj drängte zudem erneut auf ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und schlug vor, US-Präsident Donald Trump ebenfalls einzuladen. „Wenn Putin sich mit einem bilateralen Treffen nicht wohlfühlt, oder wenn jeder will, dass es ein trilaterales Treffen ist, habe ich damit kein Problem“, sagte der ukrainische Präsident. Er sei „für jegliches Format bereit“.

Solange Moskau weiter die Ukraine angreife, müsse die US-Regierung weitere Sanktionen gegen Russland erheben, forderte Selenskyj. „Trump hat zugesagt, dass Sanktionen erhoben werden, falls Russland nicht aufhört.“ Kiew habe mit Washington über Sanktionen gegen den russischen Energie- und Bankensektor beraten. Selenskyj hoffe, dass die USA nun solche Sanktionen einführen werde. (afp)

Massiver ukrainischer Drohnenangriff auf Russland

Die russische Armee hat in der Nacht auf Mittwoch nach eigenen Angaben einen massiven ukrainischen Drohnenangriff abgewehrt. „Im Laufe der vergangenen Nacht (…) haben die Luftverteidigungssysteme 296 ukrainische Drohnen zerstört und abgefangen“, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Mindestens 42 Drohnen seien über der Region Moskau rund um die Hauptstadt abgefangen worden, erklärte der Regionalgouverneur Andrej Worobjow in Onlinenetzwerken.

Die Luftfahrtbehörde teilte mit, dass mehrere Moskauer Flughäfen den Flugverkehr für mehrere Stunden einstellen mussten.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums war bei den jüngsten Drohnenangriffen vor allem die südwestliche Region Brjansk betroffen. Von dort wurden 59 Drohnenangriffe gemeldet. Weitere Drohnenangriffe richteten sich demnach gegen die Regionen Kursk, Belgorod, Tula, Orjol und Kaluga.

Der jüngste Angriff erfolgte, nachdem die Ukraine erklärt hatte, sie sei drei Tage lang den intensivsten russischen Drohnenangriffen seit Beginn der russischen Offensive im Jahr 2022 ausgesetzt gewesen. Nach Angaben aus Kiew überzog Russland die Ukraine am Freitag und am Wochenende mit insgesamt mehr als 900 Drohnenangriffen. Bei den Angriffen am Sonntag wurden 13 Menschen getötet, darunter drei Kinder. (afp)