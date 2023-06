+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Kanada sichert Ukraine Hilfe zu

Kanadas Premier Trudeau hat die Ukraine besucht und dem angegriffenen Land Versprechen gegeben. Zudem gingen in Russland am Morgen zwei Drohnen nieder.

Kanada unterstützt weiterhin Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich nach einem Besuch von Kanadas Premierminister Justin Trudeau für neue Militärhilfe aus Ottawa bedankt. Wichtig sei vor allem die Lieferung von Artilleriemunition, sagte er am Samstag in seiner täglichen Videoansprache. Er lobte zudem Kanadas Einsatz für eine internationale Koalition, die der Ukraine bei der Beschaffung westlicher Kampfjets helfen soll.

Mit Blick auf die Zerstörung des Kachowka-Staudamms stelle Kanada weitere zehn Millionen Kanadische Dollar (umgerechnet etwa sieben Millionen Euro) für humanitäre Hilfe bereit, sagte Trudeau bei seinem Besuch in Kiew. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenski bekräftigte er am Samstag die fortlaufende Unterstützung für das von Russland angegriffene Land. „Kanada steht an der Seite der Ukraine, mit allem, was nötig ist und solange es nötig ist“, sagte er. „Das ist ein folgenreicher Moment für die Ukraine, aber auch ein folgenreicher Moment für die Welt.“

Trudeau sagte der Ukraine weitere Militärhilfen im Umfang von etwa 500 Millionen kanadischen Dollar (umgerechnet etwa 350 Millionen Euro) zu. Außerdem werde sich Kanada dem multinationalen Ausbildungsprogramm für ukrainische Kampfpiloten und der Wartung von Kampfpanzern des Typs Leopard anschließen. Der nordamerikanische Nato-Staat hat Kiew nach eigenen Angaben seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereits Militärhilfen im Umfang von mehr als einer Milliarde Dollar zur Verfügung gestellt.

Im Gegenzug sei Kiew bereit, Kanada bei der Bekämpfung der dortigen Waldbrände zu helfen, falls eine solche Unterstützung nötig sei, sagte Selenski. Zugleich rief er internationale Hilfsorganisationen erneut dazu auf, sich angesichts der verheerenden Überschwemmungen nach der Staudamm-Zerstörung in der Südukraine auf von Russland besetztem Gebiet zu engagieren.

Am rechten, ukrainisch kontrollierten Dnipro-Ufer seien inzwischen 3.000 Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht worden. Im russisch kontrollierten Gebiet erhielten die Menschen aber keine wirkliche Hilfe aus Moskau, sagte Selenski. (dpa)

Drohne schlägt im russischen Kaluga auf

Laut Behörden sind zwei Drohnen am frühen Sonntagmorgen in der Nähe des Dorfes Strelkovka in der russischen Region Kaluga niedergegangen. „Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Verletzten“, teilt der Gouverneur der Region, Wladislaw Schapscha, über die Nachrichten-App Telegram mit. Die Region Kaluga grenzt im Norden an die Metropolregion Moskau. (rtr/dpa)

French Open Siegerin solidarisiert sich mit Ukraine

Die Polin Iga Swiatek hat nach ihrem dritten Triumph bei den French Open andere Spielerinnen und Spieler zur Einheit gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgerufen. „Meine Unterstützung gilt allen Ukrainern, weil ich weiß, dass ihre Situation nicht einfach ist. Wenn ich in ihren Schuhen stecken würde, wüsste ich ehrlich nicht, ob ich antreten könnte“, sagte die 22-Jährige nach dem Finalsieg beim Sandplatzklassiker in Paris am Samstag. Die Tennis-Gemeinschaft solle zusammen „alles unternehmen, um die russische Aggression zu stoppen“.

Als Zeichen der Unterstützung spielt Swiatek stets mit einer kleinen Ukraine-Flagge an ihrer Kappe. Sie hatte im vergangenen Jahr mit anderen Sportstars bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Krakau Geld für junge ukrainische Opfer des Angriffskrieges Russlands gesammelt. „Ich respektiere sie wirklich“, sagte Swiatek über die Ukrainer, „und ich will meinen Fokus darauf richten, zu tun, was richtig für sie ist.“ (dpa)

Russland soll vier weitere Leopard-Panzer zerstört haben

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben weitere Vorstöße der Ukrainer im Gebiet Saporischschja und im südlichen Donezk abgewehrt und den Angreifern dabei hohe Verluste zugefügt. „Die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte in den genannten Gebieten innerhalb eines Tages beliefen sich auf bis zu 300 Soldaten, 9 Panzer, darunter 4 Leoparden, und 11 Schützenpanzer, darunter 5 amerikanische Bradley“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag. Auch eine französische Haubitze vom Typ Cesar sei zerstört worden. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Angriffe habe es nahe der Stadt Orichiw und an der Grenze zwischen den Gebieten Saporischschja und Donezk südlich der Ortschaft Welyka Nowosilka gegeben, sagte Konaschenkow. „Alle Attacken des Gegners wurden zurückgeschlagen“, hieß es weiter – zudem seien zwei ukrainische Marschkolonnen von der russischen Artillerie getroffen worden. Das Verteidigungsministerium präsentierte anschließend Bilder zerstörter Panzer. Angaben des Ministeriums zu Verlusten der ukrainischen Seite haben sich in der Vergangenheit oft als übertrieben herausgestellt.

🐾 Ukrainer wollen nicht gehen, trotz Überschwemmung

Am Dienstag wurde der Kachowka-Staudamm zerstört und seitdem steht das Wasser in der südukrainischen Stadt Cherson. Trotz Evakuierungseinsätzen von lokalen und internationalen Hilfsorganisationen und trotz spontaner Hilfsnetzwerke von Nachbarn, entscheiden sich viele Menschen dagegen, ihre Häuser zu verlassen. (taz)