+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : 141 Länder fordern Kriegsende

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Donnerstag eine Friedensresolution verabschiedet. Dagegen votierten 7 Länder, 32 enthielten sich.

UN zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) hat die Beendigung des Krieges gefordert. In einer Resolution stimmten am Donnerstag (Ortszeit) in New York 141 Mitgliedstaaten für den sofortigen Rückzug Russlands und sieben dagegen. Gegen die Resolution votierten Weißrussland, Nordkorea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Russland und Syrien. 32 Länder, darunter China, Indien und Pakistan, enthielten sich.

In der Resolution wiederholte die UN-Versammlung ihre Forderung, dass Russland „sofort, vollständig und bedingungslos alle seine Streitkräfte aus dem Territorium der Ukraine abzieht“. Die Vollversammlung forderte die Mitgliedstaaten zudem auf, zusammenzuarbeiten, um die globalen Auswirkungen des Krieges auf Ernährungssicherheit, Energie, Finanzen, Umwelt und Sicherheit anzugehen.

Der ukrainische Staatspräsident Wolodimir Selenski schrieb auf Twitter am Donnerstagabend, dass die Resolution ein starkes Signal der unermüdlichen weltweiten Unterstützung für die Ukraine sei. Er sei allen Ländern dankbar, die die Resolution unterstützt hätten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte in einer Rede vor der Abstimmung ein klares Zeichen an Russland gefordert. Die Resolution der UN-Vollversammlung ist rechtlich nicht bindend. (epd)

China legt Zwölf-Punkte-Papier vor

Am Freitag veröffentlichte Peking im Internet ein Zwölf-Punkte-Papier unter dem Titel „Die Position Chinas zur politischen Beilegung der ukrainischen Krise“. Darin werden beide Seiten zu direkten Verhandlungen und zum Schutz von Zivilisten aufgerufen. Außerdem wird gefordert, dass es keinen Einsatz von Atomwaffen und auch keine Drohungen damit geben dürfe.

Eine Verurteilung des russischen Angriffs auf sein Nachbarland ist in dem Papier nicht zu finden. Zuletzt waren angesichts der Nähe zwischen Moskau und Peking sogar Befürchtungen laut geworden, China könnte Russland Waffen liefern. Das würde den Ukraine-Krieg in eine dramatische neue Phase mit ungewissem Ausgang stürzen. (afp)

Mahnmal: Panzerwrack vor der russischen Botschaft

Das Panzerwrack, mit dem in Berlin an den Jahrestag des russischen Angriffs gegen die Ukraine erinnert werden soll, ist am frühen Freitagmorgen in der Hauptstadt angekommen. Das beobachtete ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur. Das Panzerwrack vom Typ T-72 soll für einige Tage vor der russischen Botschaft am Boulevard Unter den Linden als Mahnmal gegen den Krieg dienen. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Der Panzer soll den Angaben zufolge auf dem Hänger bleiben, mit dem er aus der Ukraine nach Deutschland transportiert wurde.

Der Plan, den zerstörten Panzer in Berlin als Mahnmal aufzustellen, hat eine lange Vorgeschichte. Nachdem der Berliner Bezirk Mitte eine Genehmigung zunächst abgelehnt hatte, setzten die Initiatoren vom Museum Berlin Story Bunker ihr Projekt per Gericht durch. Laut den Initiatoren wurde der russische Panzer in den Anfangstagen des Krieges nahe der Hauptstadt Kiew durch eine ukrainische Panzerabwehrmine zerstört. (dpa)

Wagner-Gruppe meldet Erfolge nahe Bachmut

Die russische Söldnertruppe Wagner hat nach eigenen Angaben eine Ortschaft in der Nähe der seit Monaten hart umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine eingenommen. Berchiwka „ist vollständig unter unserer Kontrolle“, erklärte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Freitag, dem ersten Jahrestag der Moskauer Offensive in der Ukraine. Die Aussage konnte zunächst nicht überprüft werden.

Russland versucht seit Monaten, Bachmut unter sein Kontrolle zu bringen. Die Kämpfe um die Industriestadt haben Spannungen zwischen der russischen Armee und der Söldnertruppe Wagner zu Tage gefördert, die der Kreml allerdings dementiert.

Bei dem Kampf um Bachmut handelt es sich um die bisher am längsten andauernde Schlacht im Zuge der einjährigen russischen Offensive. Analysten zufolge ist die Stadt von geringer strategischer Bedeutung – eine Einnahme hätte demnach für Moskau vor allem symbolischen Wert. (afp)

Scholz: Putin ist gescheitert

Bundeskanzler Olaf Scholz würdigt zum Jahrestag des Kriegsbeginns die Entschlossenheit der Ukrainer und verteidigt die Linie der Bundesregierung. „Russland führt einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die Ukraine“, sagt Scholz in einer Videoansprache. Deutschland unterstütze die Ukrainer, die mit Entschlossenheit und Mut ihre Freiheit verteidigen, so stark und solange wie nötig. „Wer auf das vergangene Jahr zurückblickt, erkennt: Der russische Präsident ist gescheitert“, so Scholz. „Wladimir Putin hat auf Spaltung gesetzt, und das Gegenteil bewirkt. Die Ukraine ist geeinter denn je.“ Die EU stehe geschlossen zusammen. Deutschland stehe auch in Zukunft fest an der Seite der Ukraine. „Denn: Es sind eben nicht unsere Waffenlieferungen, die den Krieg verlängern.“ Das Gegenteil sei richtig: „Je früher Russlands Präsident einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen wird, desto größer ist die Chance auf ein baldiges Kriegsende. Putin hat es in der Hand. Er kann diesen Krieg beenden.“ (rtr)

Selenski: Sieg über Russland im Jahr 2023

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat für 2023 einen Sieg der Ukraine über die russischen Angriffstruppen angekündigt. Das vergangene Jahr sei ein Jahr des Schmerzes und des Leids gewesen, aber auch des Glaubens und der Einheit, twitterte Selenski am Freitag, dem Jahrestag des Kriegsbeginns. „Wir wissen, dass 2023 das Jahr unseres Sieges sein wird“, teilte er mit. (ap)