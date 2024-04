+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Hoffnung für neuen Geisel-Deal

In Kairo wird über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln verhandelt. Die israelische Armee reduzierte ihre Truppen im Gazastreifen.

Fortschritte bei Gaza-Verhandlungen in Kairo

Bei den indirekten Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe im Gazakrieg sind einem ägyptischen Medienbericht zufolge Fortschritte erzielt worden. Es gebe eine Einigung über die grundlegenden Punkte zwischen allen beteiligten Parteien, berichtete der staatliche ägyptische Fernsehsender Al-Qahera unter Berufung auf eine ranghohe ägyptische Quelle. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Laut Al-Qahera haben die Delegationen der islamistischen Hamas und Katars Kairo verlassen und wollten innerhalb von zwei Tagen zurückkehren, um sich auf die Bedingungen des endgültigen Abkommens zu einigen.

Die Gespräche sollten in den nächsten 48 Stunden fortgesetzt werden, hieß es. Am Sonntag waren in der ägpytischen Hauptstadt die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, wieder aufgenommen worden. Zu diesem Zweck reisten CIA-Direktor William Burns und eine Delegation der Hamas in die ägyptische Hauptstadt.

Am Sonntagabend traf auch der katarische Ministerpräsident und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ein. Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, soll israelischen Berichten nach ebenfalls teilnehmen. Die USA als Israels wichtigster Verbündeter wollen einen Durchbruch in den seit Wochen festgefahren Verhandlungen herbeiführen. Da Israel und die Hamas nicht direkt miteinander reden, treten die USA, Katar und Ägypten als Vermittler auf. (dpa)

Israel reduziert Bodentruppen im Gazastreifen

Israel hat nach eigenen Angaben viele seiner Soldaten aus dem Süden des Gazastreifens abgezogen. Eine Brigade bleibe aber dort, sagte ein Militärsprecher am Sonntagabend. Das entspricht einigen Tausend Soldaten. Verteidigungsminister Joaw Gallant sagte, der Rückzug geschehe mit Blick auf künftige Einsätze. Ob damit die von Israel wiederholt angekündigte Offensive in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten gemeint war, in der sich etwa 1,2 Millionen Menschen befinden, blieb unklar.

Der Rückzug erfolgt zu einem Zeitpunkt, da sich Ägypten – neben Katar und den USA Vermittler in dem Krieg – auf neue Gespräche vorbereitet. Diese müssen laut Israel die Aushandlung einer Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln zum Ziel haben. Die radikalislamische Hamas fordert indes, ein Abkommen müsse ein Ende des Krieges und den Abzug der Israelis beinhalten.

Israel hat die Zahl der Soldaten im Gazastreifen bereits seit Anfang des Jahres reduziert, um Reservisten zu entlasten. Zudem steht das Land unter wachsendem Druck seines Verbündeten USA, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern – gerade auch nach der Tötung von Mitarbeitern einer Hilfsorganisation durch israelische Militärs in der vergangenen Woche. (rtr)

Vorbereitungen für möglichen „Krieg“ an Grenze zu Libanon

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben weitere Vorbereitungen für einen möglichen Krieg an der Grenze zum Libanon getroffen. Es sei „eine neue Phase in der Vorbereitung des Nordkommandos auf den Krieg abgeschlossen“ worden, teilte das Militär am Sonntag mit. Die Armee sei damit in der Lage, „alle benötigten Soldaten innerhalb weniger Stunden einzuberufen und auszurüsten und sie für defensive und offensive Einsätze an die Front zu bringen“.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober kommt es im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon fast täglich zu Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Kämpfern der mit der Hamas verbündeten schiitischen Hisbollah-Miliz, die über ein großes Arsenal an Kurz- und Mittelstreckenraketen verfügen soll.

Am Sonntag flog Israel Luftangriffe auf den Osten des Libanons, eine Hochburg der Hisbollah-Miliz. Die Angriffe seien eine „Vergeltungsmaßnahme“ für den Abschuss einer israelischen Drohne gewesen, erklärte die israelische Armee im Online-Dienst Telegram. Auch aus dem Hisbollah-Umfeld wurden die morgendlichen Angriffe Israels bestätigt. (afp)