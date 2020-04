+++ Corona News vom 25. April +++ : Kein Covid-Pass für Genesene

Jens Spahn will geöffnete Fitnessstudios, die Grünen wollen die Innenstädte retten, die WHO warnt vor Immunitätsausweisen und Indien lockert den Shutdown.

Zahl der gemeldeten Infektionen steigt auf 152.438

In Deutschland ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 2055 auf 152.438 gestiegen. Zudem seien weitere 179 Menschen gestorben, insgesamt liege die Totenzahl damit bei 5500. Etwa 109.800 an Covid-19 Erkrankte seien inzwischen genesen, das sei ein Plus von ungefähr 3000 im Vergleich zum Vortag. (rtr)

Spahn will pragmatische Lockerungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für pragmatische Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise ausgesprochen. „Partys oder Volksfeste bergen ein extrem hohes Risiko“, sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wer dagegen mit dem nötigen Abstand zu anderen in einem Geschäft einkaufen geht oder sich beim Sport im Fitnessstudio fit hält, sollte das tun können.“

Wichtig sei es, bei den nächsten Schritten mehr über allgemeine Kriterien als über Quadratmeter-Zahlen zu reden. „Wir alle spüren ja, dass es für viele schwer verständlich ist, warum Läden mit 799 Quadratmetern öffnen dürfen, Läden mit 801 aber nicht. Oder warum man um den See spazieren gehen darf, aber nicht Golf spielen kann.“

Entscheidend dafür, was stattfinden oder öffnen könne, müssten vor allem Abstands- und Hygieneregeln sein, betonte er. „Je nachvollziehbar die Regelungen sind, desto eher werden sie akzeptiert und gelebt.“ Die große Mehrheit der Bürger und auch der Unternehmen handele sehr verantwortungsbewusst. (epd)

Saarlands Ministerpräsident warnt vor zweitem Shutdown

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält im Falle eines verstärkten Aufflammens der Corona-Pandemie deutlich härtere Eindämmungsmaßnahmen als bisher für nötig. „Ich mache mir große Sorgen, dass wir Ende April feststellen, dass wir wieder weiter in die Krise reingerutscht sind“, sagte er der „Rheinischen Post“ vom Samstag. „Dann müsste es einen zweiten Lockdown geben, der mit Sicherheit schärfer wird als der erste.“

Zuletzt war verstärkt die Befürchtung laut geworden, die ersten Lockerungen der Maßnahmen zur Virus-Eindämmung könnten zu einer zweiten Infektionswelle führen. Hans sagte, es sei ein schmaler Grat, die berechtigten Interessen der Wirtschaft und die Gesundheit der Menschen gegeneinander abzuwägen. Politiker dürften sich angesichts der Forderungen aus Wirtschaft, Einzelhandel und Gastronomie aber nicht wegducken.

„Ich habe nicht erlebt, dass die Bevölkerung in einem großen Ausmaß nach Lockerungen gerufen hat“, betonte Hans. „Wir stehen erst am Anfang der Krise und deswegen bin ich für restriktive Maßnahmen.“ (afp)

Polizei geht gegen rechte Demo von „Pro-Chemnitz“ vor

Die Polizei in Chemnitz ist am Freitagabend gegen mehrere verbotene Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise vorgegangen. Dabei gab es 46 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die sächsische Corona-Verordnung sowie neun Strafanzeigen unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzungen und Beleidigungen, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Vorausgegangen war ein Rechtsstreit über eine geplante Versammlung der rechten Vereinigung „Pro Chemnitz“.

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hatte laut Polizei am Freitagnachmittag ein Versammlungsverbot der Stadt bestätigt, nachdem zuvor das Verwaltungsgericht das Verbot zunächst gekippt und eine Versammlung mit maximal 15 Teilnehmer erlaubte hatte. Die Polizei ging gegen mehrere kleinere Gruppen sowie gegen zwei Versammlungen mit rund 100 und mit etwa 120 Teilnehmern vor, nachdem einige von Ihnen der Aufforderung sich zu entfernen nicht nachgekommen seien, hieß es weiter. Ein Polizist wurde mit einer Fahnenstange attackiert und dabei leicht verletzt.

Auch in Neustadt (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wurden nach einem Aufruf in den sozialen Medien zu einem abendlichen „Spaziergang“ gegen 16 Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung eingeleitet, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Beteiligt hatten sich an dem Protest-Spaziergang am Freitag rund 160 Personen. Gegen zwei Teilnehmer wird wegen Beleidigung und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (epd)

WHO warnt vor Immunitätsausweisen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor sogenannten Immunitätsnachweisen für Menschen nach durchgemachter Corona-Infektion. Einige Regierungen hatten vorgeschlagen, Ex-Infizierten mit Corona-Antikörpern im Blut eine Art Covid-Pass auszustellen, damit sie beispielsweise früher zurück zur Arbeit können. Doch laut WHO ist die Annahme, dass Antikörper im Blut immun gegen das Virus machen, nicht ausreichend wissenschaftlich gedeckt: „Es gibt im Moment keinen Nachweis, dass Menschen, die sich von Covid-19 erholt und Antikörper haben, vor einer zweiten Infektion geschützt sind“, teilte sie mit. (dpa)

Meuterei in einem argentinischen Knast aus Angst vor Virus

Die Angst vor dem Coronavirus hat in Argentinien eine stundenlange Häftlingsmeuterei in einem Gefängnis ausgelöst. Insassen der Haftanstalt Villa Devoto in der Hauptstadt Buenos Aires kletterten am Freitag auf ein Dach, setzten Matratzen in Brand und bewarfen Wärter mit Gegenständen, nachdem ein Gefängniswärter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war.

Die Polizei umstellte die Haftanstalt, in der rund 2200 Häftlinge untergebracht sind. Erst nach neun Stunden endete der Aufstand, nachdem Sprecher der Häftlinge sich zu einem Treffen mit Behördenvertretern bereit erklärten, wie örtliche Medien unter Berufung auf das Justizministerium berichteten.

Die Gefangenen fordern, dass Angehörige von Risikogruppen unter den Insassen unter Hausarrest gestellt werden, bessere Schutzmaßnahmen im Gefängnis selbst sowie einen Erlass bestimmter Strafen. Vor Ausbruch des Virus laufende Verfahren zum Straferlass sollen fortgesetzt werden. (afp)

Fußball-Liga-Pläne stoßen auf Unverständnis

Die Bundesbürger reagieren laut einer Umfrage teilweise mit Unverständnis auf die Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Fortsetzung der Saison. Demnach sind 90 Prozent der Befragten dafür, bei Coronavirus-Infektionen von Profis die gesamte Mannschaft für 14 Tage in Quarantäne zu schicken. Das ergab eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD-„Sportschau“. Nach den DFL-Plänen soll die unterbrochene Saison im Mai mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Dabei ist vorgesehen, bei möglichen Infektionen nur die jeweilige Spieler in Quarantäne zu schicken.

Normalerweise gilt die Empfehlung, dass bei Infektionen mit dem Coronavirus alle Kontaktpersonen des Betroffenen für 14 Tage in Quarantäne sollen. Auch der DFL-Plan der ständigen Kontrollen der Fußballprofis stieß mehrheitlich auf Ablehnung. So waren 61 Prozent der Befragten der Meinung, dass der Aufwand regelmäßiger Tests der Teams mit dem Ziel, Infektionen zu vermeiden, nicht gerechtfertigt sei. 34 Prozent dagegen sahen dies als gerechtfertigt an. Auch dieser Aspekt hatte in den vergangenen Tagen bereits Kritik ausgelöst. (dpa)

Grüne fordern „Fonds zur Rettung der Innenstädte“

Die Grünen-Fraktion im Bundestag fordert einen „Fonds zur Rettung der Innenstädte“ in der Corona-Krise. Unter anderem solle jeder Bürger einen „Kauf-vor-Ort-Gutschein“ in Höhe von 250 Euro bekommen, heißt es in einem Papier der Fraktionsspitze, das am Samstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. „Dieser Gutschein kann nur im stationären Handel, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden.“ Zuerst hatte der „Spiegel“ über das Papier berichtet.

Die 250 Euro sollen laut dem Konzept nur in Geschäften gelten, „die vom Shutdown betroffen waren“. Eine Verwendung im Online-Handel soll explizit ausgeschlossen werden. (afp)

Lockerungen des Shutdowns in Indien

Freistehende Ladenlokale und kleine Geschäfte in Wohnvierteln sollen nach dem Willen der indischen Regierung trotz Corona-Krise wieder öffnen. Geschlossen bleiben müssten aber Läden in Einkaufszentren und Geschäfte in Gegenden, wo sich das Coronavirus besonders ausgebreitet hat, teilte das Innenministerium am Freitagabend mit. In offenen Läden gelten demnach weiter Regeln wie das Abstandhalten zwischen Kunden und Mitarbeitern. Die Hälfte der Beschäftigten soll einen Mundschutz tragen.

Der Anstieg der positiven Coronavirus-Fälle sei linear und nicht exponentiell, meldete das Ministerium. Bislang sind mehr als 24 500 Fälle und 775 Todesfälle registriert worden.

Am 25. März hatte die indische Regierung Ausgangsbeschränkungen für alle 1,3 Milliarden Einwohner verhängt. Ein Aufheben der Maßnahmen ist für den 3. Mai vorgesehen. In der vergangenen Woche erlaubte die Regierung bereits Landwirten und Herstellern in ländlichen Gebieten, wieder den Betrieb aufzunehmen. (ap)

Lockerung des Shutdowns in Usbekistan

In Usbekistan dürfen bestimmte Geschäfte und Branchen, die wochenlang schließen mussten, heute wieder öffnen. Dazu zählen etwa Einzelhändler, die Baumaterialen, Autoteile oder Saatgut anbieten, aber auch Reinigungen, Versicherer und Notare, wie die staatliche Nachrichtenagentur Uza meldet. Die Regierung hat zudem angekündigt, schrittweise bald auch Abstandsregeln und andere Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus zu lockern. Die Corona-Fallzahlen waren bis Mitte April in Usbekistan angestiegen, zuletzt wurde aber ein Rückgang bei Neuinfektionen ausgemacht. Offiziell wurden bislang 1804 Fälle bestätigt, acht Menschen starben. 621 haben sich erholt. (rtr)

Weitere positive Tests bei Kreuzfahrtschiff-Crew

Auf einem in Japan ankernden italienischen Kreuzfahrtschiff wurden Medienberichten zufolge weitere 57 Besatzungsmitglieder positiv auf das Corona-Virus getestet. Damit sind rund ein Viertel der 623 Crew-Mitglieder infiziert, berichtet der Sender NHK. Das Schiff liegt seit Februar zur Reparatur und Wartung in Japan, nachdem die Pandemie eine planmäßige Überprüfung in China verhindert hatte. Die Behörden von Nagasaki hatten das Schiff bei der Ankunft unter Quarantäne gestellt. (rtr)

Zwölf neue Infektionsfälle in China

China meldet für Freitag zwölf neue Coronavirus-Infektionen. Das seien doppelt so viele wie am Vortag, wie aus Daten der Nationalen Gesundheitskommission am Samstag hervorgeht. Von den neuen Fällen seien elf importiert worden. Die Gesamtzahl der offiziell bestätigten Fälle in China beträgt nunmehr 82.816. Die Zahl der Todesopfer blieb mit 4632 unverändert. (rtr)

Großbritannien prüft Blutplasma-Therapie

Großbritannien will herauszufinden, ob das Blutplasma von geheilten Covid-19-Patienten einen erfolgversprechenden Therapieansatz bildet. Bis zu 5000 schwerkranke Patienten mit Covid-19 könnten bald wöchentlich mit Plasma als Teil eines neuen Ansatzes zur Behandlung des Virus behandelt werden, teilt das Gesundheitsministerium in London mit. „Ich habe die Hoffnung, dass diese Behandlung ein wichtiger Meilenstein in unserem Kampf gegen diese Krankheit sein wird“, sagt Gesundheitsminister Matt Hancock. Sogenanntes Rekonvaleszenzplasma wurde während des Sars-Ausbruchs 2002 bis 2004 als wirksame Behandlung eingesetzt. (rtr)