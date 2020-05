+++ Corona News vom 2. Mai +++ : Ab Montag öffnen die Friseure

Grünen-Chef Robert Habeck fordert, Eltern stärker finanziell zu unterstützen. Und Ecuadors Regierung räumt Probleme im Umgang mit den Corona-Toten ein.

Grüne verlangen mehr Engagement bei Corona-Impfstoff

Die Grünen im Bundestag haben an die Bundesregierung appelliert, mehr Vorkehrungen für Entwicklung und Beschaffung eines Corona-Impfstoffes zu unternehmen. Versäumnisse, wie sie im Bereich der Produktion oder Beschaffung von Masken und Schutzkleidung aufgetreten seien, dürften sich nicht wiederholen, heißt es in einem auch von Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unterzeichneten Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU).

Die Grünen wollen die rasche Gründung einer europäischen Koordinationsgruppe, die im Dialog mit Wissenschaft, forschenden und produzierenden Unternehmen sowie Gesundheitseinrichtungen, Szenarien für eine rasche Produktion und Verteilung von Impfstoffen entwickelt. Aktuelle Erhebungen zeigten, dass es international bereits über einhundert verschiedene Impfstoffprojekte gebe, alleine in Deutschland seien es vier unterschiedliche Hersteller. (afp)

Friseursalons dürfen ab Montag wieder öffnen

Erstmals seit mehr als sechs Wochen dürfen die Friseure in Deutschland am Montag wieder öffnen – die Hälfte der Bundesbürger macht sich einer Umfrage zufolge allerdings Gedanken wegen Hygiene und Ansteckungsrisiken. 25 Prozent haben zwar „geringe Bedenken“, wollen aber trotzdem einen Salon aufsuchen. Dies ermittelte das Meinungsforschungsinstitut YouGov bei einer Umfrage unter 2034 Personen zwischen dem 27. und dem 29. April im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Weitere 13 Prozent der Befragten wollen trotz „großer“ oder „sehr großer Bedenken“ (8 bzw. 5 Prozent) zum Friseur. 11 Prozent dagegen haben die feste Absicht, wegen des Coronavirus auf Distanz zu bleiben. In den sechs Wochen der zwangsweisen Schließung der Friseursalons hat sich etwa jeder siebte Bundesbürger selbst die Haare geschnitten (14 Prozent), wie die YouGov-Umfrage im Auftrag der dpa außerdem ergab. (dpa)

Opposition in Tansania vermeidet Parlamentssitzungen

Nach dem Tod mehrerer Parlamentsabgeordneter durch das Coronavirus herrscht unter Politikern in Tansania Angst vor einer weiteren Verbreitung. Die größte Oppositionspartei Chadema kündigte an, nicht mehr an Sitzungen des Parlaments teilzunehmen, wie die tansanische Zeitung „The Guardian“ am Samstag berichtete. In den vergangenen Tagen waren Medienberichten zufolge drei Abgeordnete gestorben, darunter Justizminister Augustine Mahiga (74).

Die Regierung machte keine Angaben zur Ursache des Tods Mahigas am Freitag. Spekulationen zufolge steht sein Tod jedoch im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19. Ende April waren bereits zwei Abgeordnete gestorben, ein weiterer Abgeordneter wurde positiv auf Corona getestet. Oppositionsführer Freeman Mbowe forderte, Debatten um drei Wochen zu verschieben und alle Abgeordneten zu testen. Politiker seiner Fraktion würden für die kommenden 21 Tage keine Sitzungen mehr besuchen und nicht mehr in ihre Wahlkreise reisen.

In Tansania wurden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis Samstag 480 Infektionen mit dem Coronavirus und 17 Todesfälle bestätigt. Tansania ist damit das am stärksten getroffene Land in Ostafrika. Im Gegensatz zu anderen afrikanischen Ländern hat die Regierung kaum Beschränkungen verhängt. (epd)

162.000 Menschen in Deutschland mit Coronavirus infiziert

In Deutschland sind bis Samstagmorgen knapp 162.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Am Freitagabend waren es mehr als 161.900 Fälle. Mindestens 6603 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Freitag weiter bei 0,79. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa sieben bis neun weitere Personen anstecken. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 129.000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 42.900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1886 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 328,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 194,8. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch. (dpa)

Habeck fordert „Corona-Elterngeld“

Grünen-Chef Robert Habeck hat in der Corona-Krise mehr Klarheit für Kinder und deren Eltern gefordert. Er bekräftigte Forderungen nach einem „Corona-Elterngeld“ zur Unterstützung von durch die Krise und ihre Folgen besonders hart getroffenen Eltern. Die Corona-Krise habe Benachteiligungen, „die wir vor der Krise schon hatten, verschärft.“ Dies betreffe besonders Frauen. Das „Corona-Elterngeld“ könne Verdienstausfall aufgrund fehlender Betreuungsangebote ausgleichen.

Allerdings dürfe dies nicht dazu führen, dass noch mehr Frauen dazu gedrängt würden, ihre Arbeit aufzugeben, um sich um ihre Kinder zu kümmern, warnte Habeck. Das „Corona-Elterngeld“ solle lediglich „ein Einzelangebot sein, „aber es zementiert hoffentlich nicht, dass die Frauen zu Hause bleiben“. Ziel sei, „einen Ausgleich in der Not“ zu schaffen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch über das weitere Vorgehen beraten. Die Grünen halten am Samstagnachmittag einen kleinen Parteitag ab, der als erster Parteitag in Deutschland überhaupt komplett digital stattfindet. Auch hier steht die Corona-Krise im Mittelpunkt. (afp)

Corona-Tote in Ecuador auf offener Straße zurückgelassen

Ecuadors Präsident hat „Probleme“ beim Umgang mit den Corona-Toten in seinem Land eingeräumt. Angesichts eines Zusammenbruchs des Gesundheitssystems sowie eines Platzmangels in den Leichenhallen der Krankenhäuser habe die Regierung „in der Anfangsphase“ der Pandemie „Probleme“ bei der Unterbringung der Leichen gehabt, sagte Präsident Lenín Moreno am Freitag. Als Grund gab er an, die Regierung habe „jedem Ecuadorianer eine würdige Bestattung“ ermöglichen wollen – „nicht wie in anderen Ländern, die Massengräber geöffnet haben“.

Ecuador ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Südamerikas. In der Großstadt Guayaquil, die als das Corona-Epizentrum in Ecuador gilt, waren die Gesundheitsbehörden mit der großen Zahl der Leichen völlig überfordert, sodass Verstorbene teils in Häusern oder auf Straßen zurückgelassen wurden. Die Regierung setzte die Armee sowie die Polizei zur Unterstützung ein. Außerdem wurden Not-Container zur Lagerung der Leichen aufgestellt.

In Ecuador wurden offiziell bislang mehr als 26.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert, mehr als tausend Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. (afp)

Hier finden Sie die Live-Ticker der vergangenen Tage. Alle Texte der taz zum Thema finden sich in unserem Schwerpunkt Coronavirus.