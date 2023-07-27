ЛГБТК и нетерпимость в Украине : Опасные „пижама-пати“

Трагикомический случай произошел в моем Луцке. Мэр города Игорь Полищук подверг критике так называемые „пижамные дни“ и „дни наоборот“ в школах.

В последние недели перед летними каникуламив Украине становится достаточно неформальной и классы обычно ездят на экскурсии, ходят в парки, просто весело проводят время. В одной из школ устроили День гендерного равенства – рассказывали о равенстве полов, разнообразии и правах человека.

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Старшеклассники пришли на уроки в неформатной одежде и опубликовали соответствующее видео в соцсетях. Это были танцы и песни одетых в женские и мужские пижамы 17-летних юношей и девушек. Кто-то надел свою пижаму, другой – одежду противоположного пола. Как объяснили подростки, это был намек на равенство прав человека и то, что людей нужно воспринимать не за их одеждой или прической.

Мы посмотрели видео дома с сыном-выпускником школы и только добродушно посмеялись: мол, дети самоутверждаются и ищут себя.

Но 34-летний городской голова Луцка во время важного заседания в мэрии нашел время жестко раскритиковать шоу с переодеванием и прошелся по их учителям.

“Не знаю, с какой целью это было, это шутка или флешмоб, но это ненормально, когда лица мужского пола одевают такую одежду. Это извращение. Если такое еще где-нибудь будет и не будет нормального реагирования, то мы будем разрывать контракт с руководителем школы. Вот устраивают пижамный день. Это, полагаете, нормально? Если бы я в свое время пришел в школу в пижаме, меня бы выбросили из школы и правильно бы сделали“, – сказал мэр.

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Начальник департамента образования попытался защитить учащихся, вспомнив о дне гендерного равенства, а на уроках говорили о том, что детям надо поддерживать один одного.

Полищук был неумолим: пообещал увольнять директоров школ за „пижама-пати“, ведь Луцк – „христианский город“ и в нем не может быть чего-то „такого“ (имелись ввиду “извращения типа ЛГБТ“).

Мэр не заострил внимание на качестве образования, проценте учеников, которые знают математику, надлежащих бомбоубежищах в школах, но набросился на веселых подросков. Эти претензии предъявили главе города пользователи в соцсетях. Во время военного времени в Украине запрещены массовые акции, поэтому негодовать люди могут разве что онлайн.

Часть комментаторов удивлялась: зачем разжигать страсти на эту тему в то время, когда в городе каждый день хоронят погибших на фронте? Но многим в городе критика поведения подростков понравилась. Их безобидные видео такие люди посчитали опасным прецедентом растления общественной морали. „Недопустимо превращение Луцка в рассадник геев и других ненормальных“, – писали в сети.

В Украине часто апеллируют к „христианским и традиционным ценностям“, к тому, что защита прав человека во время войны якобы не ко времени. Но хотел бы представить военных из ЛГБТ-сообщества (а их немало!), которых назвали бы извращенцами и ненормальными.

Эти люди также воюют и умирают за лучшую Украину, в которой царит уважение к каждому человеку независимо сексуальной ориентации.