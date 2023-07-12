Возвращение российских мигрантов : Испытание эмиграцией

Многие россияне покинули свою страну после мобилизации в сентябре 2022 года. Многие возвращаются. И старайтесь не привлекать к себе внимания дома.

Мой знакомый, который бежал из Москвы в сентябре 2022 года в Тбилиси, через Казахстан, потратил все свои сбережения на билеты для своего спасения от мобилизации – вернулся через полгода обратно в Россию. Узнала я об это случайно, когда он пришел на День Рождения общих знакомых. Проверив его соцсети, я поняла, что он старается не подавать виду, что он в Москве.

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О своем переезде и своем возвращении, он рассказал, что обожает Грузию, восхищается смелостью грузин, которые выходили на протесты против закона об иноагентах. Но больше не может жить там, вернулся потому как хочет жить в Москве.

Когда российские власти объявили, что границы для тех, кто получил повестку будут закрыты на выезд. Он мне написал, что ищет работу в Москве и ходит на собеседования. Он всегда был против войны, и сейчас подтвердил что против. Но вернулся.

Еще спустя пару недель, я узнала, что другой знакомый, уехавший в сентябре от мобилизации тоже вернулся в Москву из Батуми. Он как прежде старается не вспоминать про свою эмиграцию и старается жить привычной для него жизнью: ходит в бары, кафе и видится с друзьями.

Это мужчины призывного возраста, которые находятся в группе риска и могут быть схвачены военными в любой день, но они отвечают мне, что хотят просто “не думать сейчас об этом“ и искать новую работу, гулять по улицам любимого ими города, видеть своих друзей и тихо обсуждать политику между собой.

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Российские чиновники еще в феврале 2023 года говорили, что вернулось 60 процентов уехавших из-за начала войны. Но никаких точных данных и статистики не публиковали до сих пор. Тенденция “возвращенцев“ стала очевидна к лету 2023 года: вернувшихся из других стран становится все больше даже несмотря на риски мобилизации, новые репрессивные законы и сложную экономическую ситуацию в стране.

Могу только предполагать, что для многих их незапланированный побег в другие страны, в которых они никогда раньше не были и не представляли что будут там жить – стал шоком. А новые обстоятельства: поиски работы, или попытки удержаться на удаленной работе привели к такому стрессу с которым многие не справились. Никто из них не критиковал другие страны, где они жили, но при этом понятно, что нужной поддержки они не смогли получить в этой эмиграции.

Нельзя сказать, что они слабые люди, которые ничего не делали для попыток удержаться в других странах. Они не отказались от своих антивоенных взглядов, но при этом по их же словам стали “тише“, стали бояться репрессий и доносов. Реже стараются обсуждать политику в больших компаниях, не вешают пацифистские значки и закрыли свои соцсети.