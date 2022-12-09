Погибшие на войне в Украине : Смерти, которые рядом

Война приносит смерть и печаль. Это можно подавить. Пока вас лично не коснется.

Если ты живешь в Киеве, работаешь и у тебя хватает денег хватить по счетам – то пережить войну тебе легче. Да, звучит достаточно банально – лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но толстый шар привилегий никто не отменял и лучше признать это, чем ставить на чашу весов свою жизнь и людей в оккупации или прифронтовой зоне.

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И в то же время не стоит обесценивать чужой опыт и чужое горе. Жить в Киеве сутки без света может быть и легче, чем полгода в Мариуполе без света, но тоже тяжело. Худшее, что может с нами случиться – смерть, и её присутствие на этой войне коснулось меня не сразу.

Сначала на войне погиб активист, о котором я знал и видел его Фейсбук. При жизни я бы вряд ли с ним согласился по идеологическим вопросам. Теперь он погиб на войне – и спорить мне с ним больше не о чем. Оказалось, что многие из моих друзей знали его лично и оплакивали его.

Потом на улице осколком убило девушку из моей школы. Она училась на пару лет раньше, я не был знаком с ней лично, но я помню её лицо.

Затем погиб герой одного моего старого интервью, командир одного из добровольческих подразделений. Мы встречались несколько раз, он подвозил меня из Ужгорода во Львов. Мужчина за 50, по комплекции похожий на моего отца. Когда его хоронили – то прощание проходило неподалеку от моей работы, я встретил людей с флагами, когда шёл обедать.

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Еще через некоторое время я увидел в Фейсбуке, что погиб мой старый знакомый, активист, с которым я пересекался на протестах в 2014 году. Он отбивал несколько раз меня от сторонников так называемой “ДНР“ в марте 2014. После полномасштабного вторжения России он пошёл на войну и погиб этой осенью. Друзьями мы не были, но в прошлой жизни всегда здоровались и даже немного переписывались. С ним прощались на той площади, где когда-то на нас нападали пророссийские митингующие.

Эта история не уникальна – каждый украинец имеет друзей, знакомых, родственников, погибших от агрессивной российской войны. Вопрос уже только в количестве. Ко мне смерть подступила на уровень рукопожатий, но это не предел. У меня есть все шансы пережить и эту зиму, и эту войну – надо мне редко пролетают ракеты, я не комбатант и даже соблюдая правила воздушной тревоги, но смогу ли я забыть все это?