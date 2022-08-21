На стадионе во время войны : Футбол под бомбами, который мне нравится

Мужчинам не разрешается покидать Украину – даже футболистам. Поэтому они тренируются в стране, а болельщики смотрят.

В Украине этим летом готовятся сыграть в футбол под бомбами. В День независимости 24 августа решили обновить национальный чемпионат, который будут проводить фактически под ракетными ударами.

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Какое-то время клубы хотели играть часть матчей даже за границей, но вмешался президент Владимир Зеленский. Он намекнул футболистам, что они, как и большинство мужчин призывного возраста в Украине, подлежат мобилизации. Поэтому из страны их в военное время не выпустят: „Все в одинаковых условиях, хотите футбол – играйте дома“.

Всегда чувствовал некую искусственность этой ситуации с футболом во время войны. Первые месяцы не мог посмотреть даже 20 минут трансляции, а с друзьями мы собрались поиграть только в мае – через три месяца большой войны. До этого даже смотреть на мяч не могли.

Потому что, как так – играть в профессиональный футбол во время войны? С какой целью? Только чтобы сохранить деньги клубам в еврокубках? Отвлечь внимание от проблем и расслабиться? В это особо не верилось.

И вот я снова на футбольном матче в своем Луцке, комментирую матч ветеранов на YouTube – они собирают деньги на армию. Здесь, на западе Украины, каждый день не рвутся ракеты, но привозят хоронить погибших на передовой солдат.

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В Луцке разобрали многие блокпосты, но рядом на расстоянии 150 км – граница с Беларусью и ее сумасшедшим Лукашенко. Поэтому у нас обычное дело – воздушные тревоги из-за российских ракет из Черного моря или самолетов из Беларуси. В Луцке не слышны разрывы снарядов, но много волонтерских центров – люди, как муравьи, сносят нужные армии вещи и везут на фронт.

На футболе я побывал впервые с ноября прошлого года, когда на городском стадионе сыграла последний матч моя команда. Такой долгой разлуки не было со времен коронавируса. Видно, что арена пустовала и она неухожена. Газон на поле пошел пятнами. Чтобы оборудовать комментаторское место, пришлось погонять пауков и вытереть сантиметр грязи с кресел.

Я комментировал „матч на миллион гривен“ – так мы его назвали. Местные волонтеры собирают эту сумму, чтобы купить несколько дронов – с тепловизором, хорошей батареей и большой дальностью полета. Они договорились с местными звездами-ветеранами футбола о благотворительном матче. Многие из них играли в национальной сборной Украины, поэтому о матче несколько дней говорит весь город.

Организаторы предупреждали: если начнется воздушная тревога – все идут в бомбоубежище, что в 300 метрах от стадиона. На товарищеский матч пришла тысяча человек. Перед трибуной люди бросали в прозрачный ящик деньги – кто-то несколько гривен, другие – несколько сотен. Во время эфира мы рекламировали банковские счета волонтеров.

Пригодится каждая гривна. Девушка-волонтер, с которой комментировали игру, осталась довольной.

Такой футбол мне нравится.