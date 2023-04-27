Права ЛГБТК+ в Украине : В Европу с русскими скрепами

В войне однополые браки даже важнее, чем обычно. Но большая часть украинского общества против.

В Украине не легализованы однополые браки. В начале марта несколько десятков депутатов парламента (среди них были и члены партии Зеленского „Слуга народа“) зарегистрировали законопроект „Об институте регистрируемых партнерств“ для однополых и разнополых пар. Закон не регулирует вопросы брака, венчания или крещения детей.

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Основной фокус – потребности украинских ЛГБТИК+ военных, в частности, возможность государства официально признать отношения с партнерами и партнерками. Авторы закона говорят, что заключение такого партнерства поможет в вопросе имущественных и неимущественных прав, например, права посещать близкого человека в больнице или иметь право на тело, если военный или военная погибли на войне. Да, в Украине такие союзы теперь – это и о ранении, попадании в плен или гибели одного из партнеров.

А еще регистрируемое партнерство является альтернативой для тех пар, которые не могут или не желают вступать в брак. Однополые пары смогут получить статус близких родственников, не заключая брака. При этом закон не регулирует вопрос отцовства.

Какая же волна ненависти поднялась после этого! Хейт на уровне разве того, как украинцы проклинают Путина и россиян. Соцсети взорвались лозунгами: „В Украине вырезают семью „, „Сохраним традиционные ценности!“. Резко против выступила церковь, а депутаты нескольких городских советов приняли агрессивные обращения к центральным властям.

В моем Луцке депутаты приравняли ЛГБТ военных, защищающих наше государство, к „педофилам и наркоманам“. Так случилось, что именно сейчас в Украине обсуждают, как в отдаленном селе в Карпатах, где царят именно „традиционные“ ценности, группа школьников изнасиловала 14-летнюю одноклассницу. Об этом знало все село, потому что подростки сняли видео. Село с „традиционными ценностями“ защищало насильников, а судья дала им условные сроки.

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Можно сто раз написать, что „традиционная семья – это союз женщины и мужчины“, но может случиться так, что у ребенка папа погиб на войне, и теперь его воспитывает одна мама. И ребенок с мамой – они тоже семья, настоящая и полноценная.

А бывает так, что в дом прилетела российская ракета, и теперь ребенка воспитывает бабушка или семья маминой подруги. И у ребенка новая семья. Интересно, как измерить – это традиционная украинская семья у ребенка или нетрадиционная?

В Украине есть ЛГБТ люди, воюющие в армии. И если еще несколько лет назад только один военный решился анонимно рассказать о своей гомосексуальной ориентации, то сейчас в Вооруженных силах более 100 открытых ЛГБТ бойцов. Чем дальше, тем больше людей будут открыто говорить о себе. У этих военных есть любимые, имеющие право на юридическую защиту и гарантии со стороны государства.

Украина сейчас выгрызает европейский вектор развития, свободу и уважение прав человека. Мы пытаемся объяснить миру, что являемся страной, противостоящей „скрепам русского мира“, декларируем свободу вероисповедания. Но в то же время ограничиваем в правах „инакомыслящих“.