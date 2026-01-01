Comeback für den Klimaschutz Ist die Klimakrise abgesagt?

Verkehrswende, Energiewende, Klimaziele: lange nichts mehr davon gehört. Die Klimakrise ist von der politischen und medialen Agenda verschwunden. Die die Proteste der Klimaaktivist:innen haben an Sichtbarkeit verloren.

Welche Chance hat Klimaschutz im Schatten von Kriegen, inneren und äußeren Sicherheitsdebatten, schwächelnder Wirtschaft und europaweitem Rechtsruck? Und wie kann es gelingen, das Thema wieder nach vorne zu bringen? Ist Europa nach der Erfahrung von Extremtemperaturen und Waldbränden bereit für einen echten Wandel?

taz-Redakteurin Friederike Gräff diskutiert um 15 Uhr im Saal mit:

🐾 Carla Hinrichs ist Klimaaktivistin, Autorin und war Sprecherin bei der Letzten Generation.

🐾 Ilona Otto ist Professorin für gesellschaftliche Auswirkungen des Klimawandels am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz.

🐾 Toralf Staud ist Autor und Journalist für Klimaforschung und Klimapolitik.